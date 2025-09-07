विजय माल्या और नीरव मोदी जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! लंदन से आई टीम ने तिहाड़ जेल में क्या-क्या चेक किया?

Extradition Of Economic Offenders: हाल ही में ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (CPS) का एक प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा था. यहां टीम की ओर से दिल्ली के तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया गया.
CPS Visit Tihar Jail: ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (CPS) के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दिल्ली के तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया. इसका मकसद जेल की स्थिति का आंकलन करना था ताकि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश अदालत में यह साबित किया जा सके कि तिहाड़ जेल में उन्हें बेहतर और सुरक्षित माहौल मिलेगा.
तिहाड़ जेल पहुंची CPS की टीम
हाल ही में ब्रिटेन की अदालतों की ओर से तिहाड़ जेल की स्थिति को लेकर कई मामलों में भारत की प्रत्यपर्ण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था. ऐसे में भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन को गारंटी दी गई है कि जेल में किसी भी आरोपी के साथ मारपीट और गैरकानूनी पूछताछ जैसी घटनाएं नहीं होंगी. वहीं इसको देखते हुए ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (CPS) की टीम ने दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचकर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया.
भारत के 178 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CPS की टीम जायजा लेने के लिए तिहाड़ी की हाई सिक्योरिटी वार्ड तक गई. यहां उन्होंने बंद पड़े कई कैदियों से बातचीत भी की. इस दौरान अधिकारियों ने टीम को भरोसा दिलाया कि जेल परिसर में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे हाई प्रोफाइल आरोपियों की सुरक्षा को देखते हुए जरूरत पड़ने पर खास एनक्लेव भी बनाया जाएगा. बता दें कि विदेशों में अभी तक भारत के 178 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं. इनमें से लगभग 20 ब्रिटेन में फंसे पड़े हैं, जिसमें विजय माल्या और नीरव मोदी समेत हथियार कारोबारी संजय भंडारी और कई खालिस्तानी नेता भी शामिल हैं.
प्रत्यर्पण को लेकर भारत की मुश्किलें
अधिकारियों के मुताबिक CPS की टीम जेल की सुविधाओं का लेकर काफी हद तक संतुष्ट थी. एक अधिकारी के मुताबिक CPS की टीम मे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और ब्रिटिश अदालतों की प्रत्यर्पण मामलों में कानूनी आवश्यकताओं पर जोर दिया. बता दें कि आर्म्स डीलर संजय भंडारी जैसे कई भगोड़े अपराधियों ने ब्रिटिश अदालतों में दलीलें दी थीं कि भारत लाने पर उन्हें तिहाड़ जेल में असुरक्षा, हिंसा और उत्पीड़न का खतरा होगा. ब्रिटिश हाईकोर्ट ने इन्हीं तर्कों के आधार पर इस साल फरवरी 2025 में भंडारी का प्रत्यर्पण खारिज कर दिया था
