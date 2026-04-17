बंगाल में वोटिंग से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में ED रेड, सिलीगुड़ी में 10 लाख कैश पकड़ा गया

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे सेंट्रल कोलकाता के मिडलटन स्ट्रीट स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट केएल ढांढनिया के घर पर छापा मारा. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई मशहूर रियल एस्टेट कंपनी मर्लिन गुर्प से जुड़े जमीन विवाद मामले में की जा रही है.

आरोप है कि जबरन जमीन कब्जाने और उस पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने में ढांढनिया परिवार की भूमिका की जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि परिवार के कई सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस मामले में उनकी वित्तीय भूमिका की जांच लंबे समय से जारी है. छापेमारी के दौरान घर के गैराज में खड़ी कई लग्जरी कारों की भी जांच की जा रही है.

सिलीगुड़ी में भी नाका चेकिंग के दौरान 10 लाख कैश बरामद

दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में नाका चेकिंग तेज कर दी गई है. गुरुवार रात करीब 8 बजे एक रूटीन चेकिंग के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने एक टैक्सी को रोका, तलाशी के दौरान गाड़ी की पिछली सीट से एक बैग मिला, जिसमें ₹500 के नोटों के 10 बंडल बरामद हुए. हर बंडल में ₹1 लाख होने की पुष्टि हुई, जिससे कुल बरामद रकम ₹10 लाख आंकी गई है. फिलहाल कैश के जरिये और उसके चुनाव से संभावित कनेक्शन की जांच जारी है.

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160 करोड़ का लाला केस भी सुर्खियों में

इसी बीच, बंगाल में चर्चित ‘160 करोड़ का लाला’ केस भी फिर सुर्खियों में है. प्रमोद शर्मा उर्फ ‘लाला’ की प्रोफाइल, कथित कोयला खनन कनेक्शन और कोर्ट से जुड़े घटनाक्रम पर लोकल रिपोर्टिंग जारी है. बताया जा रहा है कि इस केस में मनी ट्रेल, अवैध खनन और राजनीतिक कनेक्शन की परतें धीरे-धीरे सामने आ रही हैं, जिससे चुनावी माहौल और गरमाने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल विनधासभा चुनाव कब-कब हैं

पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों होंगे. पहले चरण के लिए 23 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी, वहीं दूसरी चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. इस बार चुनाव प्रक्रिया को पहले की तुलना में कम चरणों में समेटा गया है. दोनों चरणों में मतदान पूरा होने के बाद 4 मई 2026 को नतीजों का ऐलान किया जाएगा और उसी दिन यह साफ हो जाएगा कि 294 सीटों वाली विधानसभा में किस पार्टी या गठबंधन की सरकार बनेगी.