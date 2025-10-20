Advertisement
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल

पटाखों से भरे पार्सल का ट्रांसपोर्टेशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज आंध्र प्रदेश की एक घटना से लगाया जा सकता है. इस हादसे से पटाखों की हैंडलिंग में लापरवाही उजागर हुई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:46 AM IST
Crackers parcel explode in Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम (Parvathipuram) में बीते रविवार को एक दुखद विस्फोट हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए. ये घटना एपीएसआरटीसी कॉम्पलेक्स (APSRTC complex) स्थित एएनएल कूरियर पार्सल पॉइंट (ANL courier parcel point) पर पटाखों से भरे एक पार्सल में विस्फोट के बाद हुई. 

कैसे हुआ ये धमाका?
ये घटना 19 अक्टूबर की दोपहर में उस समय हुई जब छह कुली पार्सल संभाल रहे थे. पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया. उनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्हें एडवासंड्स ट्रीटमेंट के लिए विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) भेज दिया गया. गंभीर रूप से घायल एक कर्मचारी, जिसकी पहचान रमेश (Ramesh) के रूप में हुई, ने रविवार रात दम तोड़ दिया.

पार्सल हैंडलिंग में लापरवाही
शुरुआती जांच से पता चला है कि पार्सल विजयनगरम (Vizianagaram) में पटाखे खरीदने वाले व्यापारियों की तरफ बुक किया गया था और पार्वतीपुरम को डिलीवरी डेस्टिनेशन बताया गया था. विस्फोट उस वक्त हुआ जब कुली पार्सल ले जा रहे थे, जो खतरनाक सामान को संभालने और उसकी जांच में संभावित लापरवाही का इशारा देता है.

नेताओं ने जताया दुख
राज्य के मंत्रियों के अच्चेनायडू (K Atchenaidu) और वी अनीता (V Anitha) ने इस हादसे पर दुख जताया और जिला अधिकारियों को घायलों के लिए बेस्ट मेडिकल केयर एनश्योर करने का निर्देश दिया. उन्होंने घटना की गहन जांच के भी आदेश दिए. पार्वतीपुरम के विधायक बोनेला विजय चंद्रा (Bonela Vijaya Chandra) ने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और एपीएसआरटीसी बसों में विस्फोटक ले जाने पर सख्त पाबंदी के बावजूद पटाखों के पार्सल एक्सेप्ट करने के लिए एएनएल कूरियर अधिकारियों को फटकार लगाई.

फैल गई थी दहशत
टेलीविजन विजुअल में अफरा-तफरी का माहौल दिखा, जहां घायल कुली जमीन पर पड़े थे और एक दमकल गाड़ी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दौड़ रही थी. विस्फोट से बिजी कमर्शियल एरिया में दहशत फैल गई, जिससे राज्य में सेफ्टी प्रोटोकॉल के पालन और कूरियर सेवाओं की निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

