'सब आपने ही किया है...', सोनमर्ग टनल पर उमर गदगद; बांधे PM मोदी की तारीफों के पुल

Omar Abdullah Praises PM Modi: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार (13 जनवरी) को सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश और नई दिल्ली के बीच "दूरी कम करने" के लिए काम किया है. जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के भीतर चुनाव हुए. आपने जम्मू के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया. इसका श्रेय आपको, आपकी टीम और चुनाव आयोग को जाता है.

पीएम मोदी ने अपने तीनों वादें पूरे किए: उमर अब्दुला

उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''आपने (प्रधानमंत्री मोदी) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थीं. आपने कहा था कि आप दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे हैं. यह वास्तव में आपके काम से साबित होता है. 15 दिन के अंदर जम्मू-कश्मीर में ये आपका दूसरा प्रोग्राम है. इससे पहले आपने जम्मू को रेलवे डिवीजन की सौगात दी. आज आप खुद सोनमर्ग आए हैं. इस टनल का उद्घाटन करने आए हैं. इन प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ दिल की दूरी, बल्कि दिल्ली से दूरी भी कम हो जाती है.''

चुनाव के लिए पीएम मोदी का श्रेय: उमर अब्दुला

सीएम ने आगे कहा, "उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा. आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के भीतर चुनाव हुए. आपने जम्मू के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया. आपने चुनाव ऐसे करवाए, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सबसे बड़ी बात यह रही कि कहीं से भी चुनाव में धांधली की खबर सामने नहीं आई. एक भी पोलिंग बूथ में दोबारा मतदान की जरूरत नहीं पड़ी. इसका श्रेय आपको, चुनाव आयोग को जाता है."

#WATCH | Sonamarg: Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah says, "You (PM Modi) said 3 very important things during your program in Srinagar on International Yoga Day. You said that you are working on eliminating- Dil ki Doori (difference of hearts) and Delhi ki Doori (distance from… pic.twitter.com/NSjG1DdLpD

— ANI (@ANI) January 13, 2025