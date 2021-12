कांग्रेस में शामिल होंगे क्रिकेटर हरभजन सिंह? सिद्धू ने कह दी बड़ी बात

चंडीगढ़: पंजाब में अगले साल होने जा रहे असेंबली चुनावों से पहले राजनीतिक गहमागहमी तेज होती जा रही है. इस बीच क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा भी शुरू हो गई है.

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर एक फोटो जारी की है. इस फोटो में सिद्धू और हरभजन दोनों मुस्कराते हुए एक साथ खड़े हैं. सिद्धू ने ट्वीट में लिखा, 'शाइनिंग स्टार भज्जी के साथ. यह तस्वीर कई संभावनाओं से भरी हुई है.'

Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star pic.twitter.com/5TWhPzFpNl

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 15, 2021