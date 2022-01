Maharashtra: पूर्व प्रधान की गुंडई, गर्भवती महिला को लात-घूसों से पीटा

मुंबई: महाराष्ट्र के सतारा जिले के पलसावड़े गांव में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पलसावड़े गांव का पूर्व प्रधान है और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक गर्भवती महिला की पिटाई की. पीड़ित महिला एक फॉरेस्ट गार्ड है और तीन महीने की प्रेग्नेंट है. आरोपी प्रधान भी वन समिति का सदस्य है.

Maharashtra: A man & his wife in Palsavade, Satara arrested after they were seen thrashing a woman guard allegedly over a forest labourer transfer dispute. The man is ex-sarpanch & member of local forest committee. The guard is three-month pregnant.

(Pic: screengrab from video) pic.twitter.com/DWCn45FOke

— ANI (@ANI) January 20, 2022