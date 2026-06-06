/प्रेमी के खातिर अपने ही हाथों उजाड़ दी कोख, 3 महीने बाद यूं पकड़ी गई कलियुगी मां

Bengaluru mother killed daughter: क्या वाकई घोर कलियुग आ गया है. शादी जैसे 7 जन्मों के बंधन 7 दिन तक नहीं चल पा रहे हैं. रिश्तों का खून बहाने में लोगों को मिनटभर का वक्त भी नहीं लग रहा है. अपनों का गला दबाने और गला काटने की घटनाएं आम हो गई हैं. बीस साल पहले जिन बातों की कल्पना करने में भी डर लगता था, वैसी घटनाएं सोशल मीडिया के जमाने में हर घंटे सामने आती रहती हैं. इस मामले में तो हद ही हो गई. एक मां ने प्रेमी के खातिर अपनी गोद सूनी कर दी. कलियुगी मां ने अपनी ही कोख में जनी संतान को मिटाकर झूठमूठ का नाटक करती रही और तीन महीने बाद पकड़ी गई.
बेंगलुरु में एक पांच साल की बच्ची की मौत के मामले को आखिर पुलिस ने सुलझा ही लिया. इस केस को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने पता लगाया कि एक महिला और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर बच्ची की हत्या की. यह मामला बच्ची की मौत के लगभग तीन महीने बाद तब सामने आया, जब उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बच्ची वेन्निला की मौत 24 मार्च को हुई थी. उस बच्ची के पिता प्रवीण ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनकी पत्नी प्रियंका और उसका प्रेमी मोहन इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं
दावणगेरे निवासी प्रवीण ने 2007 में बेंगलुरु की रहने वाली प्रियंका से विवाह किया था. इस दंपती की दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र 17 वर्ष और 5 वर्ष है. पुलिस के मुताबिक, प्रियंका कुछ साल पहले अपने कॉलेज मित्र मोहन के संपर्क में आई थी. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में वो साथ रहने लगे. इसी संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ा और प्रियंका कथित तौर पर तलाक मांगने लगी.
मोहन के साथ रहने के दौरान प्रियंका अपनी छोटी बेटी के साथ रह रही थी. 24 मार्च को बच्ची की अचानक मौत के बारे में पूछे जाने पर उसने अलग अलग लोगों को अलग-अलग कारण बताए. कभी उसने कहा कि बच्ची को बिरयानी खिलाई थी, तो कभी बताया कि उसे आइसक्रीम देकर एयर कंडीशनर वाली कार में सुला दिया था. बाद में उसने दावा किया कि अगली सुबह घर लौटने पर बच्ची मृत मिली.
प्रवीण को तब संदेह हुआ जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट विदेश में कार्यरत अपने एक डॉक्टर रिश्तेदार को दिखाई. रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह आशंका जताई गई कि बच्ची के साथ मारपीट की गई और उसका दम घोंटकर हत्या की गई हो सकती है. इसके बाद प्रवीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
बेंगलुरु पुलिस ने बच्ची की हत्या के मामले में मोहन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रियंका फिलहाल फरार बताई जा रही है. उसकी तलाश जारी है. जांचकर्ता फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.