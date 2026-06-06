/प्रेमी के खातिर अपने ही हाथों उजाड़ दी कोख, 3 महीने बाद यूं पकड़ी गई कलियुगी मां

Bengaluru mother killed daughter: क्या वाकई घोर कलियुग आ गया है. शादी जैसे 7 जन्मों के बंधन 7 दिन तक नहीं चल पा रहे हैं. रिश्तों का खून बहाने में लोगों को मिनटभर का वक्त भी नहीं लग रहा है. अपनों का गला दबाने और गला काटने की घटनाएं आम हो गई हैं. बीस साल पहले जिन बातों की कल्पना करने में भी डर लगता था, वैसी घटनाएं सोशल मीडिया के जमाने में हर घंटे सामने आती रहती हैं. इस मामले में तो हद ही हो गई. एक मां ने प्रेमी के खातिर अपनी गोद सूनी कर दी. कलियुगी मां ने अपनी ही कोख में जनी संतान को मिटाकर झूठमूठ का नाटक करती रही और तीन महीने बाद पकड़ी गई.