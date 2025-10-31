'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम था', POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दिया माफ?

Supreme Court commuted 10-year sentence POCSO Act: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कानून और इंसानियत के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा खींचती है. जिसके बाद सभी को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत हैरान करने वाला लग सकता है. POCSO एक्ट में 10 साल की सख्त सजा काट रहे एक शख्स के सारे गुनाह माफ कर दिए है. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यह वासना नहीं, सच्चा प्यार था. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 142 के विशेष पावर से पूरा केस ही खत्म कर दिया है. समझें पूरा मामला.

पहले क्या हुआ था? अपहरण और POCSO का मुकदमा

लड़की नाबालिग थी. आरोपी पर IPC धारा 366 (किडनैपिंग) और POCSO धारा 6 (यौन शोषण) का चार्ज लगा. कोर्ट ने 10 साल की कठोर सजा और 5 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई. मामला गंभीर था, क्योंकि POCSO बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून है.

लेकिन कहानी में ट्विस्ट: शादी, बच्चा और खुशहाली

अपील चल रही थी, तभी दोनों बड़े हो गए. मई 2021 में शादी कर ली. अब एक साल का बेटा भी है. जिसके बाद पत्नी ने हलफनामा दिया "मैं अपने पति के साथ खुश हूं, परिवार टूटे नहीं." दंपति खुशी से रह रहे हैं. कोर्ट ने इसे 'खास परिस्थिति' माना.

कोर्ट बोला: लस्ट नहीं, लव का मामला है!

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, "अपराध समाज के खिलाफ होता है, लेकिन न्याय व्यवहारिक भी होना चाहिए." कोर्ट ने माना – "यह लस्ट का केस नहीं, लव का था. पीड़िता अब पत्नी है, बच्चा है, परिवार खुश है. सजा जारी रही तो सब बर्बाद हो जाएगा.

"अनुच्छेद 142 से माफ: लेकिन शर्तें सख्त!

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द कर दी. लेकिन चेतावनी भी दी "पति पत्नी-बच्चे को कभी न छोड़े. जिंदगी भर इज्जत से पाले. अगर गलती की, तो सजा वापस लगेगी.

मिसाल नहीं बनेगा यह फैसला

कोर्ट ने साफ किया है "यह फैसला सिर्फ इस अनोखे केस के लिए है. इसे मिसाल मत समझना." POCSO का कानून सख्त रहेगा, लेकिन जहां सच्चा प्यार और परिवार हो, वहां इंसानियत भी देखी जाएगी.यह फैसला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.