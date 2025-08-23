कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले, लिस्ट में हैं कई चौंकाने वाले नाम

Chief Ministers in India: संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया. सदन के आखिरी दिन भी पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली. आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर रही, इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रियों की कुर्सी 30 दिनों की जेल पर छीनने का प्रावधान है. जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर खूब निशाना साधा. इसी बीच अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे मुख्यमंत्रियों के बारे में जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

मतदान अधिकार निकाय एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के कई मौजूदा सीएम पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये इन आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी, आपराधिक धमकी जैसे मामले भी दर्ज हैं.

किस पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले?

अगर हम सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने वाले सीएम की गणना करें तो उसमें सबसे पहला नाम तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का है. livemint की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 आपराधिक मामले हैं. इन मामलों में 72 गंभीर आईपीसी आरोप हैं, साथ ही साथ 160 अन्य आईपीसी आरोप हैं लगे हैं. इसके अलावा आपराधिक धमकी के 34 मामले हैं. चुनाव प्रभावित करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए भी एक-एक मामले दर्ज हैं.

इन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हैं आपराधिक मामले