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Hindi Newsदेशसरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी, राहुल गांधी को HC ने दी राहत

'सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी', राहुल गांधी को HC ने दी राहत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, उनके जरिए 2025 में दिए गए 'इंडियन स्टेट' वाले बयान पर हाई कोर्ट से राहत मिली है. साथ ही अदालत ने कहा कि सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी.

Written By  Arvind Singh|Edited By: Tahir Kamran|Last Updated: May 02, 2026, 10:34 AM IST
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'सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी', राहुल गांधी को HC ने दी राहत

'इंडियन स्टेट से लड़ाई' को लेकर दिए बयान के चलते राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार की ओर उठाए गए कदमों  और नीतियों की आलोचना करने की न केवल इजाजत है, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी भी है. सरकार की आलोचना करना और उससे वैचारिक मतभेद रखना अपने आप में कोई अपराध नहीं है. एक जनप्रतिनिधि अगर किसी नीति या विचारधारा के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहा है तो इसे बगावत भड़काने से नहीं जोड़ा जा सकता.

जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा कि लोकतंत्र की प्रगति विचारों के आदान-प्रदान पर निर्भर करती है. ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करना व्यक्ति को केवल एक तय विचार तक सीमित कर देना है.

राहुल गांधी के किस बयान को लेकर विवाद?

राहुल गांधी के जिस बयान को लेकर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, वो उन्होंने 15 जनवरी 2025 को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था. इस बयान में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 'ऐसा मत सोचिए कि हम एक बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं… अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नाम के राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाए हैं....बीजेपी और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है...अब हम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं, बल्कि पूरे 'इंडियन स्टेट' से भी लड़ रहे हैं.

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राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग

राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हिंदू शक्ति दल की सिमरन गुप्ता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. संभल की निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि राहुल गांधी का यह बयान देश की एकता अखंडता और सम्प्रभुता को खतरे में डालने वाला है. इसके चलते समाज में अस्थिरता और विद्रोह पैदा हो सकता है. याचिकाकर्ता का कहना था कि यह बयान BNS की धारा 152 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।इसमे  FIR दर्ज होनी चाहिए.

बयान का संदर्भ देखना जरूरी-HC

हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते कहा कि इस तरह के मामलों में यह देखना जरूरी है कि बयान देने वाले की क्या पृष्ठभूमि है और वो किस संदर्भ में ऐसा बयान दे रहा है. राहुल गांधी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं. लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का रोल बहुत अहम होता है, वह सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करते हैं. जनता की आवाज की नुमाइंदगी करते हैं. लिहाजा वो लोगों की चिताओं को अलग-अलग माध्यमों के जरिए अभिव्यक्त कर सकते हैं.

राहुल गांधी के खिलाफ केस लायक सबूत नहीं

कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई तथ्य और सबूत पेश नहीं कर पाई हैं, जिसके आधार पर साबित हो कि इस बयान के जरिए राहुल गांधी देश को तोड़ने या सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे है. उनके बयान से साफ है कि वो एक राजनीतिक दल के विरोध के संदर्भ में दिया गया है. इसलिए एफआईआर का निर्देश देने की मांग बेमानी है.

'ताकि अभिव्यक्ति का अधिकार न छीन पाएं'

कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को संवैधानिक संरक्षण हासिल है. इस पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है, जब वाजिब वजह हो. जब भी किसी भाषण पर आपत्ति उठती है, तो अदालतों को बेहद सतर्क रहना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार आसानी से छीने न जाएं और लगाए गए प्रतिबंध उचित हों.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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