बदमाशों में बुलडोजर का खौफ! तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंचे थाने, फिर आगे हुआ ये

लखनऊः उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. ऐसे में बदमाशों में दोबारा से खौफ पैदा हो गया है. एक तरफ जहां अवैध निर्माण आदि को ढहाने के लिए सीएम योगी के बुलडोजर की बात हो रही है. वहीं, अपराधियों में एनकाउंटर को लेकर दहशत बनी हुई है. ऐसे में बदमाश खुद ही सरेंडर कर रहे हैं.

इसी कड़ी में सरेंडर का एक मामला गोंडा में सामने आया है. यहां पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. मुठभेड़ छपिया थाना क्षेत्र में हुई.

गोंडा के पुलिस अधीक्षक (SP) संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 25,000 रुपये का इनामी एक अपराधी ने सरेंडर कर दिया है. वह दो अन्य अपराधियों का साथी था, जिन्हें एक मुठभेड़ में पकड़ा गया था. उन्होंने पिछले सप्ताह एक बिजनेसमैन का किडनैप किया था.

Uttar Pradesh | A criminal who had a bounty of Rs.25,000 has surrendered. He was an accomplice of two other criminals who were nabbed in an encounter. They kidnapped a businessmen last week: Santosh Kumar Mishra, SP, Gonda pic.twitter.com/GJ2KdKoAeP

