अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन; FBI ने दी बड़ी चेतावनी

Crop Spraying Drones Theft In US: अमेरिका में इन दिनों इंडस्ट्रीयल क्रॉप स्प्रे ड्रोन गायब हो रहे हैं. यह चोरी बड़े खतरे की ओर इशारा करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अपराधी इसे बायोटेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
Trending Photos
Crop Spraying Drones: अमेरिका में पिछले कुछ समय से बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं. एक तरफ यहां न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कई वैज्ञानिक गायब हो रहे हैं तो वहीं पिछले न्यू जर्सी के एक प्लांट से 15 इंडस्ट्रीयल क्रॉप स्प्रे ड्रोन गायब हो गए. इनवेस्टिगेटर्स ने इसे सुनियोजित चोरी बताई है यानी कोई सोची समझी साजिश के तहत इन ड्रोंस की चोरी कर रहा है. बता दें कि ये ड्रोंस बेहद आम नहीं हैं, बल्कि ये सटीक फार्मिंग मशीन हैं, जो GPS ऑटोपायलट से कंट्रोल होती है और एक ही फ्लाइट में 30 एकड़ एरिया में 40 गैलन लिक्विड का छिड़काव करने में सक्षम है.
जैव आतंकवाद ( Bio Terrorism) की आशंकाओं के बीच फेडरल इनवेस्टिगेटर्स ने इस चोरी को केवल एक महंगे टूल की चोरी के नुकसान से काफी ज्यादा खतरनाक बताया है. बता दें कि चोरी किया गया हर ड्रोन पोटेंशियल डिलीवरी सिस्टम के तौर पर ऑपरेट करता है, जो ह्यूमन पायलटों को खतरे में डाले बिना बड़े क्षेत्रों में घातक पदार्थों का छिड़काव कर सकता है. इसको लेकर रिटायर्ड FBI एजेंट स्टीव लाजरस ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है. उनके मुताबिक इन ड्रोंस की चोरी करने वाले लोग पेशेवर चोर हैं, जिन्हें इसकी क्षमता और मूल्य की काफी अच्छी समझ थी.
ये भी पढ़ें- कैरोलिन लेविट को पहले से थी हमले की जानकरी? शूटिंग के बाद वायरल हुआ प्रेस सचिव का बयान
इस चोरी ने 9/11 हमले के बाद से एग्रीकल्चर एयरक्राफ्ट के केमिकल और बायोलॉजिल अटैक्स के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंकाओं को फिर से ताजा कर दिया है. वहीं आज के समय में खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि अपराधी 1-1 विमान के लिए पायलटों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग के बदले एक साथ प्री-प्रोग्राम किए गए ड्रोनों के झुंड तैनात कर सकते हैं. ये मशीनें GPS निर्देशित उड़ान मार्गों को सैन्य सटीकता के साथ पूरा करती हैं, जिससे विशाल टेरिटरी कवर हो जाती है, जबकि ऑपरेटर्स सुरक्षित दूरी पर रहते हैं.
ये भी पढ़ें- प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन सिर झुका लिया... अमेरिकी होटल में फायरिंग, हमलावर की तस्वीर आई सामने
यह घटना टेक क्राइम में इंडस्ट्रीयल लेवल के कंज्यूमर डिवाइसेस की ओर बढ़ते चिंताजनक बदलाव को उजागर करती है. भले ही आए दिन स्मार्टफोन की चोरी सुर्खियां बटोरती है, लेकिन अपराधी अब तेजी से एग्रीकल्चर ड्रोन जैसे महंगे स्पेशलाइज्ड गैजेट को निशाना बना रहे हैं. इस चोरी से कई इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशंस पर अज्ञात हवाई एक्टिविटियों को लेकर बढ़ती चिंताओं में और इजाफा हुआ है. यह मामला साबित करता है कि कभी-कभी असली खतरा वह नहीं होता, जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, बल्कि वह होता है जिसके लिए वह बनी ही नहीं थी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.