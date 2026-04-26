Advertisement
trendingNow13193799
Hindi Newsदेशअमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन; FBI ने दी बड़ी चेतावनी

अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन; FBI ने दी बड़ी चेतावनी

Crop Spraying Drones Theft In US: अमेरिका में इन दिनों इंडस्ट्रीयल क्रॉप स्प्रे ड्रोन गायब हो रहे हैं. यह चोरी बड़े खतरे की ओर इशारा करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अपराधी इसे बायोटेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 26, 2026, 06:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन; FBI ने दी बड़ी चेतावनी

Crop Spraying Drones: अमेरिका में पिछले कुछ समय से बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं. एक तरफ यहां न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कई वैज्ञानिक गायब हो रहे हैं तो वहीं पिछले न्यू जर्सी के एक प्लांट से 15 इंडस्ट्रीयल क्रॉप स्प्रे ड्रोन गायब हो गए. इनवेस्टिगेटर्स ने इसे सुनियोजित चोरी बताई है यानी कोई सोची समझी साजिश के तहत इन ड्रोंस की चोरी कर रहा है. बता दें कि ये ड्रोंस बेहद आम नहीं हैं, बल्कि ये सटीक फार्मिंग मशीन हैं, जो GPS ऑटोपायलट से कंट्रोल होती है और एक ही फ्लाइट में 30 एकड़ एरिया में 40 गैलन लिक्विड का छिड़काव करने में सक्षम है. 

चोरी ने बढ़ाया बायो टेररिज्म का खतरा 

जैव आतंकवाद ( Bio Terrorism) की आशंकाओं के बीच फेडरल इनवेस्टिगेटर्स ने इस चोरी को केवल एक महंगे टूल की चोरी के नुकसान से काफी ज्यादा खतरनाक बताया है. बता दें कि चोरी किया गया हर ड्रोन पोटेंशियल डिलीवरी सिस्टम के तौर पर ऑपरेट करता है, जो ह्यूमन पायलटों को खतरे में डाले बिना बड़े क्षेत्रों में घातक पदार्थों का छिड़काव कर सकता है. इसको लेकर रिटायर्ड FBI एजेंट स्टीव लाजरस ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है. उनके मुताबिक इन ड्रोंस की चोरी करने वाले लोग पेशेवर चोर हैं, जिन्हें इसकी क्षमता और मूल्य की काफी अच्छी समझ थी.  

ये भी पढ़ें- कैरोलिन लेविट को पहले से थी हमले की जानकरी? शूटिंग के बाद वायरल हुआ प्रेस सचिव का बयान 

Add Zee News as a Preferred Source

9/11 हमले की दिलाई याद 

इस चोरी ने 9/11 हमले के बाद से एग्रीकल्चर एयरक्राफ्ट के केमिकल और बायोलॉजिल अटैक्स के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंकाओं को फिर से ताजा कर दिया है. वहीं आज के समय में खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि अपराधी 1-1 विमान के लिए पायलटों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग के बदले एक साथ प्री-प्रोग्राम किए गए ड्रोनों के झुंड तैनात कर सकते हैं. ये मशीनें GPS निर्देशित उड़ान मार्गों को सैन्य सटीकता के साथ पूरा करती हैं, जिससे विशाल टेरिटरी कवर हो जाती है, जबकि ऑपरेटर्स सुरक्षित दूरी पर रहते हैं. 

ये भी पढ़ें- प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन सिर झुका लिया... अमेरिकी होटल में फायरिंग, हमलावर की तस्वीर आई सामने

बड़े खतरे की ओर इशारा 

यह घटना टेक क्राइम में इंडस्ट्रीयल लेवल के कंज्यूमर डिवाइसेस की ओर बढ़ते चिंताजनक बदलाव को उजागर करती है. भले ही आए दिन स्मार्टफोन की चोरी सुर्खियां बटोरती है, लेकिन अपराधी अब तेजी से एग्रीकल्चर ड्रोन जैसे महंगे स्पेशलाइज्ड गैजेट को निशाना बना रहे हैं. इस चोरी से कई इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशंस पर अज्ञात हवाई एक्टिविटियों को लेकर बढ़ती चिंताओं में और इजाफा हुआ है. यह मामला साबित करता है कि कभी-कभी असली खतरा वह नहीं होता, जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, बल्कि वह होता है जिसके लिए वह बनी ही नहीं थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
bengal assembly elections 2026
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
punjab health scheme
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
MRP Scam
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
World News
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
India and New Zealand
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
Ghar Ki Baat
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
West Bengal Election 2026
BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
Petrol Diesel News
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...
Rahul Gandhi on TMC
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
West Bengal Election 2026
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?