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Katra: नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मैया के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब

Katda news: पवित्र चैत्र नवरात्रों के समापन के साथ ही धर्मनगरी कटड़ा में श्रद्धालुओं की संख्या में एक बार फिर भारी इजाफा देखने को मिला. वीकेंड पर यानी शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंचे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:20 PM IST
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Katra: नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मैया के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब

Vaishno Devi Yatra 2026: पवित्र चैत्र नवरात्रों के समापन के साथ ही धर्मनगरी कटड़ा में श्रद्धालुओं की संख्या में एक बार फिर भारी इजाफा देखने को मिला. वीकेंड पर यानी शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंचे.  कटरा से भवन तक मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार लगी रही. सुबह से ही यात्रा पंजीकरण कक्ष के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं. श्रद्धालु आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. यात्रा पूरे जोरों पर है और त्रिकुटा पहाड़ियां ‘जय माता दी’ के जयकारों से गुंजायमान रहीं. माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा. हर कोई मां के दरबार में जल्द से जल्द पहुंचने को उत्सुक नजर आया.

हेलिकॉप्टर और बैटरी कार सेवा से सुगम हुई यात्रा

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी रहीं. भवन की ओर जाने वाले मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की पारंपरिक सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक सुविधाएं जैसे बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा भी लगातार संचालित होती रहीं. जिससे दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं खासकर बुजुर्गों और बच्चों को काफी राहत मिली. प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच श्रद्धालु आरामदायक तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं. मंदिर प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक लगभग 36 हजार श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे. वहीं देर शाम तक यह आंकड़ा और बढ़ने की बात बताई गई थी.

रजिस्ट्रेशन

शुक्रवार को नवरात्रि का आखिरी दिन था, जिसकी वजह से शनिवार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे. बढ़ती भीड़ और समय को देखते हुए माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के द्वारा शाम साढ़े छह बजे के बाद पंजीकरण को सुबह चार बजे तक के लिए बंद कर दिया गया. रविवार सुबह से यात्रा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी. वहीं भक्तों के लिए नए आरएफआईडी (RFID) कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी रविवार की सुबह की बहाल होगी. इसके बाद ही भक्तों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी. जम्मू पुलिस और श्राइन बोर्ड के कर्मचारी लगातार यात्रियों को स्टेटस की जानकारी दे रहे हैं. बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और दर्शन की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग करें.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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