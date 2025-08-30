पुलवामा में J&K के पहले डे एंड नाइट T-20 सीरीज में उमड़ी स्थानीय युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी आपको भी अच्छी लगेगी
पुलवामा में J&K के पहले डे एंड नाइट T-20 सीरीज में उमड़ी स्थानीय युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी आपको भी अच्छी लगेगी

Royal Premier League Jammu Kashmir: पुलवामा का आतंकवाद के गढ़ से क्रिकेट के गढ़ में तब्दील होना 'नए कश्मीर' के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है. 'ग्रेनेड से क्रिकेट बॉल, बंदूक से क्रिकेट बैट' इस बदलाव को दर्शाता है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:48 PM IST
Pulwama: पुलवामा लंबे समय से कश्मीर में अशांति का केंद्र रहा है और इसे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का गढ़ माना जाता रहा है. 14 फरवरी, 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद इस ज़िले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, तब 22 साल के स्थानीय युवक आदिल अहमद डार ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे. पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) द्वारा रचे गए इस हमले ने पुलवामा के युवाओं के कट्टरपंथ के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया था.

भारत विरोधी कामों के लिए बदनाम था पुलवामा

इससे पहले भी पुलवामा पथराव, चुनाव बहिष्कार और अलगाववादी आतंकवादी गतिविधियों के लिए  जाना जाता था. पुलवामा के इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण कारक खेलों, विशेषकर क्रिकेट का उदय है, जो युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में उभरा है. अगस्त में शुरू किया गया रॉयल प्रीमियर लीग पुलवामा इस संबंध में एक ऐतिहासिक पहल है. पुलवामा ज़िला स्टेडियम में आयोजित कश्मीर के इस पहले डे-नाइट T-20 क्रिकेट टूर्नामेंट ने पूरे इलाके को उत्साह और उम्मीद का केंद्र बना दिया है.

क्रिकेट और स्टेडियम ने बदल दी सूरत

इस टूर्नामेंट में जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों के खिलाड़ियों सहित 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो समावेशिता और क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है. उद्घाटन समारोह में एक लाख से ज़्यादा दर्शक मौजूद थे, जो हिंसा के कारण रात में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहने के ज़िले के इतिहास के बिल्कुल उलट है. युवा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रशासन, खासकर जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के आभारी दिखे, जिन्होंने उन्हें उनके द्वारा आयोजित हर कार्यक्रम में हर संभव सहयोग देने का वादा किया.

जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल ने कहा, 'आप जो भी खेल पहल करेंगे, चाहे वह स्टेडियम हो, गेंद हो या बल्ला, वह जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी. बस एक वादा चाहिए कि यह सब अनुशासनात्मक तरीके से किया जाएगा.'

(पुलवामा की ये बदलती तस्वीर आतंकवाद मुक्त कश्मीर की आस जगाती है)

प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ के लिए 15 लाख रुपये

क्रिकेट प्रीमियर लीग की पहल को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के स्थानीय विधायक वहीद उर रहमान पारा और जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का समर्थन प्राप्त है. यह आयोजन पेशेवर रूप से फ्लडलाइट्स, लाइव कमेंट्री और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के लिए 15 लाख रुपये की भारी पुरस्कार राशि के साथ आयोजित किया गया है.

रॉयल प्रीमियर लीग

इस टूर्नामेंट ने पुलवामा के रात के दृश्य को बदल दिया है, गोलियों और गश्त की आवाजों की जगह नारों और तालियों ने ले ली है. क्षेत्र के युवाओं का भी मानना ​​है कि पुलवामा निस्संदेह हर तरह से बदल रहा है; नकारात्मक तत्व गायब हो रहे हैं. रॉयल प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों के माध्यम से क्रिकेट की लोकप्रियता युवाओं को हिंसा के विनाशकारी रास्तों से दूर रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

एक स्थानीय क्रिकेटर सलीम मलिक ने कहा, 'मैं खेल परिषद और जिला पुलिस पुलवामा का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने लीग के आयोजन में भरपूर सहयोग किया. मैं आभारी हूं कि लंबे इंतज़ार के बाद पुलवामा को ऐसा मैदान उपलब्ध कराया गया है. हमारे पास बहुत कम समय था, लेकिन यह संभव हो पाया.'

FAQ-

सवाल: क्रिकेट आयोजन को लेकर पुलवामा के विधायक का क्या कहना है?
जवाब: लोकल एमएलए वहीद पारा ने कहा, 'यह कश्मीर के युवाओं के लिए, खासकर पुलवामा के लिए, एक नई पारी की शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि यह कश्मीर के सभी हिस्सों तक पहुंचेगी.'

पुलवामा के युवाओं की लाइफ में ट्विस्ट कैसे आया?
जवाब: पुलवामा के युवाओं की मानसिकता में बदलाव क्रिकेट से आगे बढ़कर अन्य खेलों और नागरिक गतिविधियों तक भी फैला हुआ है. हाल ही में डल झील पर आयोजित खेलो इंडिया में पुलवामा जैसे जिलों के 150 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया. पहली बार, जिले में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पुलवामा और आसपास के जिलों से उत्साही भीड़ ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट का जश्न मनाने के लिए एक साथ आई, जो इस क्षेत्र में बदलाव के प्रति बढ़ते जुनून को दर्शाता है.

Syed Khalid Hussain

Pulwama

;