/‘बेखौफ होकर काम करो, जिम्मेदारी मेरी...’ पैलेट गन विवाद के बीच CRPF चीफ ने जवानों में भरा जोश

राष्ट्रीय राजधानी में परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की कार्रवाई को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जवानों को स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और नियमों के तहत लिए गए हर फैसले की जिम्मेदारी वह स्वयं लेंगे.
CRPF के अलंकरण समारोह (Investiture Ceremony) में जवानों को संबोधित करते हुए DG ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है. अगर वे अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और नियमों के अनुसार निभाते हैं तो जवाबदेही उनकी होगी.
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि चाहे कोई ऑपरेशनल बटालियन हो या कानून-व्यवस्था संभालने वाली इकाई, ड्यूटी के दौरान पूरी निष्ठा से लिया गया हर निर्णय उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी है. उन्होंने जवानों से कहा कि वे बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन करें. जहां भी जवाबदेही तय होगी, उसकी जिम्मेदारी वह CRPF प्रमुख के रूप में स्वीकार करेंगे.
कुछ दिन पहले ही DG ने संकेत दिया था कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ RAF द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत पेशेवर समीक्षा की जाएगी. दरअसल, परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान RAF ने हालात काबू में करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया था. इस कार्रवाई पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप लगे, जिसके बाद इसकी जांच की मांग भी उठी. CRPF के अनुसार, हर बड़े अभियान के बाद उसकी समीक्षा करना बल की मानक कार्यप्रणाली (SOP) का हिस्सा है. इसी प्रक्रिया के तहत यह देखा जाएगा कि पैलेट गन इस्तेमाल करने की परिस्थितियां क्या थीं, घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा और क्या पूरी कार्रवाई निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप थी.
रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF की विशेष इकाई है, जिसे दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील कानून-व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. देश के कई हिस्सों में बड़े प्रदर्शनों और तनावपूर्ण हालात में RAF को तैनात किया जाता रहा है.
CRPF देश की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है. यह राज्य पुलिस के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अलावा आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद विरोधी अभियानों से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तक, CRPF लगातार सक्रिय रहती है. बल की COBRA (Commando Battalions for Resolute Action) इकाइयों ने जंगल और गुरिल्ला युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में कई सफल अभियान चलाए हैं.
CRPF अक्सर ऐसे हालात में काम करती है जहां हर फैसला बेहद संवेदनशील होता है और छोटी सी चूक भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है. ऐसा ही एक मामला नवंबर 2024 में मणिपुर के जिरीबाम जिले में सामने आया था, जब CRPF ने एक मुठभेड़ में 10 संदिग्ध कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था. यह घटना बाद में विवाद का विषय बनी. कुकी समुदाय के कुछ संगठनों ने मारे गए लोगों को स्वयंसेवक बताया, जबकि पुलिस का कहना था कि वे हथियारबंद उग्रवादी थे, जिन्होंने गांव पर हमला किया था.