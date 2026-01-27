जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, CRPF के जवान समेत 4 की मौत, कई घायल

Kashmir Road Accident: जम्मू-कश्मीर के जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ (CRPF) जवान समेत चार लोगों की मौत हो गई. यह हादसा उधमपुर जिले के मील के पत्थर 68 के पास हुआ, जब एक बस की टक्कर पिकअप ट्रक से हो गई. सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के सेकंड-इन-कमांड करतार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में सीआरपीएफ की 52वीं बटालियन के एक जवान की भी जान चली गई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पास के अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

#WATCH | Udhampur, J&K | Four, including one CRPF personnel, die in a road accident on the Jammu-Srinagar National Highway. pic.twitter.com/hH26LJPfv6 — ANI (@ANI) January 27, 2026

डोडा में हुए सड़क हादस में गई थी 10 जवानों की जान

इससे पहले, डोडा में एक अन्य सड़क दुर्घटना में सेना के जवान रिंकिल बालियान और नौ अन्य सैनिक शहीद हो गए थे, जब सेना का वाहन खराब मौसम के कारण सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस घटना के बाद सेना और प्रशासन की टीमें बचाव कार्य में जुटी थीं.

इस बीच, भाजपा सांसद अरुण गोविल और भाजपा नेता संजीव बालियान जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान रिंकिल बालियान के घर पहुंचे और परिवार को श्रद्धांजलि दी. अरुण गोविल ने कहा कि रिंकिल बालियान का परिवार गर्व का विषय है, क्योंकि उनके घर के सभी पुरुष सेना और अर्धसैनिक बलों में हैं. संजीव बालियान ने भी शहीद के परिवार को समर्थन देने का आश्वासन दिया.