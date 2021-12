एक फर्ज ऐसा भी! J&K में शहीद हुआ जवान, CRPF के साथियों ने करवाई बहन की शादी

नई दिल्ली: कश्मीर (Kashmir) के बेहद संवेदनशील और आतंकग्रस्त पुलवामा (Pulwama) जिले के लेथपुरा स्थित 110 बटालियन सीआरपीएफ (CRPF) में तैनाती के दौरान सिपाही शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने आतंकवादियों के खिलाफ कमान संभालते हुए 5 अक्टूबर 2020 को देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था. जवान शैलेंद्र तो बलिदान देकर अमर हो गए. लेकिन उनकी फोर्स के दूसरे साथियों ने अभी एक बड़ी जिम्मेदारी का दायित्व बखूबी निभाया.

दरअसल रायबरेली (Raebareli) के अमर सपूत शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह (Martyr Shailendra Pratap Singh) की बहन ज्योति की शादी का कार्यक्रम (Sister’s wedding) 13 दिसम्बर 2021 को रायबरेली स्थित उनके घर पर सम्पन्न हुआ. शादी समारोह में उपस्थित सभी के लिए ऐक क्षण ऐसा भावुक करने वाला साबित हुआ जब शहीद की बहन की शादी में CRPF के जवानों और अधिकारियों ने पहुंचकर रस्मों में भागीदारी निभाई. सभी ने सगे भाई की तरह बहन को अपना आशीर्वाद दिया.

These men walking with the bride are central reserve police force officers. The bride is the sister of late Shailendra Pratap Singh who was martyred in 2020. The marriage ceremony was solemnised in Rae Bareli, Uttar Pradesh

