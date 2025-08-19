खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी? भाजपा का हमला
Vote Chori Controversy: चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाकर राहुल गांधी बिहार में मोर्चा खोले हुए हैं. इधर बड़ा गेम हो गया है. भाजपा का दावा है कि महाराष्ट्र में जिस एक ट्वीट के आधार पर आरोप लगाए जा रहे थे वो तो गलत निकला. अब राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा जा रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:15 PM IST
BJP Sanjay Kumar CSDS News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों में बड़ा ट्विस्ट आ गया है. भाजपा का दावा है कि जिस एक ट्वीट के आधार पर महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या का भारी अंतर बताया जा रहा था, उसे CSDS संस्था ने खुद गलत बताते हुए डिलीट कर दिया है. भाजपा ने अब राहुल गांधी से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. सोशल मीडिया पर संजय कुमार के माफीनामे का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांगी है. 

दरअसल, लोकनीति-CSDS से जुड़े चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनावों पर अपनी पोस्ट के लिए खुलकर बड़ी बात कह दी. उन्होंने पहले दावा किया था कि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट आई. अब माफी मांगने वाले उनके ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि माफी मांगने से क्या होगा, कांड तो हो गया है. 

आंकड़े पढ़ने में गलती हो गई

संजय ने X पर लिखा, '...2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हो गई. आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था. ट्वीट को बाद में हटा दिया गया है. मेरा किसी भी तरह की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था.' हालांकि भाजपा ने सख्त लहजे में इसे 'एक ईमानदार गलती' मानने से इनकार कर दिया. भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा, 'माफी मांगी गई है और संजय कुमार बाहर हैं. संयोग से, योगेंद्र यादव के इस शागिर्द ने आखिरी बार कब कोई बात सही साबित की थी? हर चुनाव से पहले उनके अनुमानों में भाजपा हारती हुई दिखाई देती है और जब उल्टा होता है, तो टीवी पर आकर भाजपा की जीत को सही ठहराने लगते हैं. उन्हें लगता होगा कि टीवी के दर्शक मूर्ख हैं.'

बीजेपी के एक्स प्लेटफॉर्म पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा गया कि CSDS नाम की संस्था ने अपने एक ट्वीट में बिना किसी सबूत के आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की रामटेक और देवलाली विधानसभाओं में 2024 लोकसभा चुनाव के समय और फिर विधानसभा चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर था. इस संस्थान के आंकड़ों को आधार बनाकर ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कांग्रेस और विपक्ष ने इस मुद्दे पर पूरे देश में हो-हल्ला मचा रखा है, और संसद की कार्यवाही में भी बाधा पैदा कर रहे हैं. 

संस्थान का यू-टर्न !

भाजपा ने कहा है कि यह संस्थान खुद मान चुका है कि उसके आंकड़े गलत थे, न सिर्फ महाराष्ट्र पर, बल्कि SIR पर भी और उस संस्थान ने आकड़े बताने वाला अपना वह ट्वीट भी डिलीट कर दिया है. 

भाजपा ने पूछा सवाल

देश की जनता जानना चाहती है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस का इस मसले पर क्या रुख है? जिन्होंने बेशर्मी से चुनाव आयोग को निशाना बनाया, यहां तक कि असली मतदाताओं को भी नकली कह दिया, क्या अब उनमें थोड़ी भी शर्म बची है? क्या वह उतनी ही दृढ़ता से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश और चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे?

पढ़ें: PM मोदी और RSS को लेकर बनाया था आपत्तिजनक कार्टून, अब सोशल मीडिया पर माफी मांगेंगे

वोट चोरी का दावा क्या था?

महाराष्ट्र चुनावों पर डिलीट की जा चुकी पोस्ट में संजय कुमार ने दावा किया था कि विधानसभा क्षेत्र 59 (रामटेक) में 2024 में वोटरों की संख्या लोकसभा चुनावों में 4,66,203 और विधानसभा चुनावों के समय 2,86,931 थी. इस तरह उन्होंने मतदाताओं में -38.45% की कमी का दावा किया था. दूसरे दावे में संजय कुमार ने कहा था कि विधानसभा क्षेत्र (देवलाली) में लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या 4,56,072 थी और विधानसभा चुनावों के दौरान यह घटकर 2,88,141 रह गई और उन्होंने 36.82% की कमी का दावा किया था.

पढ़ें: हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं.

