Advertisement
trendingNow13145290
Hindi Newsदेशभारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है.... WION मंच से शेखावत का बड़ा संदेश

भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है.... WION मंच से शेखावत का बड़ा संदेश

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने WION World Pulse Summit में पर्यटन के बारे में बात करते हुए भारत की एक शानदार तस्वीर पेश की. इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है.... WION मंच से शेखावत का बड़ा संदेश

WION World Pulse Summit में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की. उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास और संस्कृति बहुत समृद्ध है, जो समय के साथ आगे बढ़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि दुनिया भर से लोग भारत घूमने आते हैं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'भारत आने पर लोग सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं देखते, बल्कि यहां के इतिहास और विविध संस्कृति की कई परतों को महसूस करते हैं.'

शेखावत ने भारत की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि वाराणसी के घाटों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, दक्षिण के मंदिरों से लेकर हिमालय के मठों तक... उन्होंने कहा कि भारत की यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की भी होती है. हमारा लक्ष्य भारत को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वेलनेस टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाना है. संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प और भौगोलिक विविधता के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है. 

यह भी पढ़ें: ग्लोबल टेंशन, युद्ध और बिखरती एकता के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम सच में एक दुनिया-एक परिवार हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, वह है विविधता को संभालने का उसका तरीका. अलग-अलग चीजों को एकता में रखना ही भारत का सबसे बड़ा तोहफा है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है.' उन्होंने समझाया कि इसके दो पहलू हैं- एक घरेलू पर्यटन और दूसरा आध्यात्मिक पर्यटन.

ZEE के सहयोगी न्यूज चैनल WION गजेंद्र शेखावत ने यह भी कहा कि दुनिया का भविष्य सिर्फ ताकत से तय नहीं होगा, बल्कि भरोसे से तय होगा. भारत दुनिया का नेतृत्व करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह दुनिया के साथ चलना चाहता है. 

WION World Pulse Summit

WION World Pulse एक ऐसे विचार पर आधारित है कि भविष्य की नींव वर्तमान में ही होती है. इस मंच पर भाषण, पैनल चर्चा और खास बातचीत के जरिए WION की गहरी समझ को लोगों तक पहुंचाया जाएगा. इस समिट में अलग-अलग विषयों पर “Pulse” सेगमेंट होंगे, जो बदलती दुनिया के अहम पहलुओं को समझाएंगे.

किन विषयों पर होगी चर्चा

Economy Pulse

टैरिफ, व्यापार और भरोसा - वैश्विक व्यापार को नए तरीके से समझना

Defence Pulse

भविष्य की जंग और रणनीतिक जरूरतें

Tech Pulse

तकनीक, भरोसा और बदलाव

Planet Pulse

जलवायु का व्यापार - मुनाफा या पर्यावरण?

Healthcare Pulse

भविष्य की चिकित्सा

Auto Pulse

आने वाले समय की मोबिलिटी (यातायात)

© ZEE NEWS

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Gajendra singh shekhawatWION

Trending news

भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान