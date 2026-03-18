भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है.... WION मंच से शेखावत का बड़ा संदेश

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने WION World Pulse Summit में पर्यटन के बारे में बात करते हुए भारत की एक शानदार तस्वीर पेश की. इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है.
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WION World Pulse Summit में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की. उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास और संस्कृति बहुत समृद्ध है, जो समय के साथ आगे बढ़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि दुनिया भर से लोग भारत घूमने आते हैं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'भारत आने पर लोग सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं देखते, बल्कि यहां के इतिहास और विविध संस्कृति की कई परतों को महसूस करते हैं.'
शेखावत ने भारत की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि वाराणसी के घाटों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, दक्षिण के मंदिरों से लेकर हिमालय के मठों तक... उन्होंने कहा कि भारत की यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की भी होती है. हमारा लक्ष्य भारत को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वेलनेस टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाना है. संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प और भौगोलिक विविधता के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है.
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इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, वह है विविधता को संभालने का उसका तरीका. अलग-अलग चीजों को एकता में रखना ही भारत का सबसे बड़ा तोहफा है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है.' उन्होंने समझाया कि इसके दो पहलू हैं- एक घरेलू पर्यटन और दूसरा आध्यात्मिक पर्यटन.
ZEE के सहयोगी न्यूज चैनल WION गजेंद्र शेखावत ने यह भी कहा कि दुनिया का भविष्य सिर्फ ताकत से तय नहीं होगा, बल्कि भरोसे से तय होगा. भारत दुनिया का नेतृत्व करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह दुनिया के साथ चलना चाहता है.
WION World Pulse एक ऐसे विचार पर आधारित है कि भविष्य की नींव वर्तमान में ही होती है. इस मंच पर भाषण, पैनल चर्चा और खास बातचीत के जरिए WION की गहरी समझ को लोगों तक पहुंचाया जाएगा. इस समिट में अलग-अलग विषयों पर “Pulse” सेगमेंट होंगे, जो बदलती दुनिया के अहम पहलुओं को समझाएंगे.
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