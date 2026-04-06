भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!

ED money laundering probe against Ashok Kharat: नासिक के बलात्कारी भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात के कुकर्मों की लंबी फेहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. यह फर्जी ढोंगी बाबा, जो आशीर्वाद देने के बहाने भक्तों को ठगता था, अब सीधे ED के शिकंजे में आ गया है. 300 करोड़ रुपयों के संदिग्ध लेन-देन, एक हवाला रैकेट और बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ अवैध मिलीभगत की बातें अब सामने आई हैं. ED ने खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है, और जांच का पहिया तेजी से घूमने लगा है.

अशोक खरात की काली कमाई का साम्राज्य

भोंदू बाबा पर ₹300 करोड़ के काले धन को सफेद करने के लिए एक विशाल रैकेट चलाने का शक है. मोबाइल चैट, वॉयस नोट और ऑडियो क्लिप के जरिए इस बात की पुष्टि करने वाले चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं. शक है कि खरात की मदद से नासिक और पुणे के 5 बेहद प्रभावशाली लोग मिलकर इस हवाला रैकेट को सक्रिय रूप से चला रहे थे. कुल मिलाकर, ₹3,000 करोड़ के लेन-देन पर फिलहाल शक की सुई घूम रही है. आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल बड़ी संपत्ति जमा करने के लिए किया गया था. खास बात यह है कि सिन्नर तालुका की जगदंबा क्रेडिट सोसाइटी में आम नागरिकों के PAN और Aadhaar कार्ड का अवैध इस्तेमाल करके फर्जी खाते खोले गए थे. यह सारा पैसा 'आशीर्वाद' की आड़ में हवाला के रास्ते से भेजा जा रहा था.

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चूंकि क्रेडिट सोसाइटियों पर आयकर विभाग की नजर नहीं थी, इसलिए इन संस्थाओं में फर्जी खाते खोलकर काले धन को सफेद करने की कोशिशें की गईं. ये संदिग्ध लेन-देन पूरे राज्य में किए गए थे. इसके अलावा यह ध्यान देने लायक बात ये भी है कि इसी क्रेडिट सोसाइटी के जरिए जमीनों की खरीद-फरोख्त हुई थी. नतीजतन, अब चार क्रेडिट सोसाइटियां ED की रडार पर आ गई हैं. दूसरी ओर समता क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन काका कोयते चेयरमैन का कहना है कि वह इस संदिग्ध व्यक्ति को जानते भी नहीं हैं. उनका बयान लेन-देन के इर्द-गिर्द के रहस्य को और भी गहरा देता है.

शातिर भोंदू के सफेदपोश पार्टनर्स भी नपेंगे

सिर्फ बिल्डर ही नहीं बल्कि राजस्व और पुलिस अधिकारी भी इस भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात के पार्टनर थे. वो सब अब जांच के दायरे में हैं. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अशोक खरात के मालिकाना हक वाली सभी जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं. अगर ये सभी जमीनें गलत तरीके से ली गईं या इनकी खरीद में टैक्स चोरी शामिल थी, तो उन सभी संपत्तियों को सरकार जब्त कर लेगी.

खरात के करीबी सहयोगियों की भी बारीकी से जांच हो रही है, सबकी आय के स्रोतों की भी पड़ताल हो रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया है कि 'हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे.'

भोंदू बाबा के खिलाफ अब तक हुई कानूनी कार्रवाई कुल दर्ज मुकदमें: 15 संदिग्ध 'हवाला' लेन-देन: ₹3,000 करोड़ फर्जी खाते: कर्नाटक, नगर और नासिक में सक्रिय की गई कार्रवाई: ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज BREAKING NEWS

भोंदू बाबा के आर्थिक साम्राज्य की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) के शामिल होने के बाद, अब यह मामला इंटर स्टेट आयाम ले चुका है.