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'इंडिया आउट' से 'इंडिया पार्टनर' तक, पड़ोस में कैसे लौट रही है भारत की साख?

पिछले कुछ सालों में भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ कभी तनाव बढ़ा, तो कभी सहयोग की उम्मीद जगी. यह सब भारतीय हितों के लिए चिंता का विषय था,क्योंकि पाकिस्तान और चीन जैसे देश अक्सर इन तनावों का फायदा उठाते रहे.

Written ByShantesh Kumar SinghEdited By:Haresh Kumar
Published: Jun 22, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:58 PM IST
'इंडिया आउट' से 'इंडिया पार्टनर' तक, पड़ोस में कैसे लौट रही है भारत की साख?

About the Author

Shantesh Kumar Singh

Shantesh Kumar Singh

नई दिल्ली स्थित JNU के SIS में CIPOD में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं. मलेशिया के कुआलालंपुर के संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ' (UNU-IIGH) में पोस्टडॉक्टोरल रिसर्चर भी रह चुके हैं. शांतेश विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, स्वास्थ्य राजनीति एवं नीति के क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं.

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