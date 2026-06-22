पिछले कुछ सालों में भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ कभी तनाव बढ़ा, तो कभी सहयोग की उम्मीद जगी. यह सब भारतीय हितों के लिए चिंता का विषय था,क्योंकि पाकिस्तान और चीन जैसे देश अक्सर इन तनावों का फायदा उठाते रहे.
'पड़ोसी पहले' नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिति में सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है. राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क पर जोर देकर भारत क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रिश्ते हैं. 1950 की शांति और मित्रता संधि, खुली सीमा और 'रोटी-बेटी' के रिश्ते इन्हें खास बनाते हैं. वहीं, सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा), नेपाल का नया राजनीतिक मानचित्र और आर्थिक असंतुलन ने पिछले दशक में कुछ कड़वाहट पैदा की थी.
2025 में नेपाल में युवाओं का 'जेनरेशन जेड' आंदोलन छिड़ा, जिसने पुरानी पार्टियों को हिलाकर रख दिया. सितंबर 2025 के प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली सरकार गिरी और मार्च 2026 के चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के युवा नेता बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) प्रधानमंत्री बने. 35-36 साल के इस रैपर-से-राजनेता की जीत ने नेपाल की राजनीति में ताजगी भरी.
नई सरकार के साथ भारत को रिश्ते सुधारने का अच्छा मौका मिला. दिल्ली ने बधाई दी और शाह ने भी मजबूत संबंधों का भरोसा जताया. बिजली व्यापार में बड़ी प्रगति हुई,2024 के लंबे समझौते के तहत नेपाल अगले दशक में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा. पहले ही सैकड़ों मेगावाट का निर्यात शुरू हो चुका है, जो नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ा जरिया बन रहा है. रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक की डीपीआर तैयार है, यूपीआई एकीकरण और आपराधिक मामलों में कानूनी मदद के समझौते ने सहयोग को मजबूत किया है.
हाल ही में भारत ने नेपाल में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 39 करोड़ रुपये के पांच हाई-इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (HICDPs) मंजूर किए—धनुषा, पर्सा, अछाम और बारा में स्कूल, मनांग में अस्पताल.
फिर भी सीमा विवाद और 'बिग ब्रदर' वाली भावना बनी हुई है.
बालेन शाह की युवा-केंद्रित सरकार को रोजगार सृजन की बड़ी चुनौती है. भारत को संयम बरतते हुए आर्थिक मदद बढ़ानी चाहिए—हाइड्रोपावर, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार संतुलन पर फोकस से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं. अगर नई सरकार स्थिर रही, तो द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर के पार जा सकता है.
1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका बांग्लादेश कभी नहीं भूला. शेख हसीना (2009-2024) के समय संबंधों का स्वर्ण युग था-व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी सब बढ़ा. लेकिन अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन ने सब बदल दिया. हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हुईं, अंतरिम सरकार (मुहम्मद यूनुस) के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमले, सीमा हत्याएं और तीस्ता जल बंटवारे जैसे मुद्दों ने रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया.
फरवरी 2026 के चुनावों में बीएनपी के नेतृत्व वाली नई सरकार के आने के बाद दोनों देशों ने रिश्तों को सुधारने की राह चुनी. मार्च तक संपर्कों को फिर से सक्रिय किया गया: वीजा सेवाएँ बहाल कर दी गईं, खुफिया और सुरक्षा सहयोग के चैनल फिर से शुरू किए गए और विदेश मंत्रालय स्तर पर नियमित बैठकों की शृंखला चलाकर द्विपक्षीय मुद्दों पर भरोसा बहाल करने की कोशिश की गई. गंगा-तीस्ता जल संधि की समीक्षा 2026 में हो रही है. BBIN ढांचे को मज़बूत करने, नेपालभारतबांग्लादेश के बीच बिजली व्यापार (जहाँ नेपाल 40 मेगावॉट बांग्लादेश को निर्यात कर रहा है) और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं से पूर्वोत्तर भारत को स्पष्ट लाभ होगा.
ये पहल न केवल परिवहन और ऊर्जा के खर्च कम करेंगी, बल्कि क्षेत्रीय बाजारों को एक दूसरे के करीब लाकर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी सशक्त बनाएंगी. फिर भी चुनौतियाँ बनी रहती हैं — अल्पसंख्यक सुरक्षा के मसले, सटीक और न्यायसंगत सीमा प्रबंधन और दोनों तरफ के मन में मौजूद भरोसे की कमी.
इन परेशानियों के बावजूद लोगों के बीच सीधा संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और BBIN MVA जैसे व्यावहारिक प्रोटोकॉल लागू करने से एक समावेशी और टिकाऊ क्षेत्रीय एकीकरण का मार्ग खुल सकता है; यही रास्ता लंबे समय में स्थिरता और साझा लाभ सुनिश्चित करेगा.
2022 के गहरे आर्थिक संकट के दौरान भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया — कर्ज पुनर्गठन में सहयोग किया, ईंधन और आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाईं और तत्काल मानवीय सहायता भेजी; इन कदमों ने संकट की घड़ी में श्रीलंका के लोगों को राहत पहुँचाई और दोनों देशों के बीच भरोसे की एक खाली जगह भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
सितंबर 2024 में अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने. उनका पहला विदेश दौरा भारत था. अप्रैल 2025 में मोदी की कोलंबो यात्रा में उन्हें सम्मान मिला. 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 5.8 अरब डॉलर पहुंचा. ऊर्जा, रेलवे, स्वास्थ्य और पर्यटन में 7.5 अरब डॉलर से ज्यादा सहयोग चल रहा है.
2025 में करीब 4.75 लाख भारतीय पर्यटक श्रीलंका पहुंचे. यूपीआई और उड़ानों की बढ़ती संख्या से पर्यटन फला-फूला. रक्षा सहयोग का नया फ्रेमवर्क बन रहा है. मछुआरों की गिरफ्तारी जैसे छोटे मुद्दे बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर रिश्ते ऊपर की ओर जा रहे हैं. फरवरी 2026 में मोदी और दिसानायके की मुलाकात में ऊर्जा, कनेक्टिविटी और स्किलिंग पर चर्चा हुई.
2023 में 'इंडिया आउट' अभियान से तनाव बढ़ा था. राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों की वापसी मांगी. लेकिन 2025 में उलटफेर हुआ. जुलाई 2025 में मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि बने. रक्षा मंत्रालय भवन उद्घाटन, 565 मिलियन डॉलर की नई ऋण सुविधा, यूपीआई, डिजिटल सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत ने रिश्तों को नई दिशा दी. मालदीव अब भारत को विकास साझेदार मान रहा है.
भारत की पड़ोसी नीति की परिपक्वता दिख रही है. राजनीतिक बदलावों के बावजूद आर्थिक और कनेक्टिविटी आधारित रणनीति काम कर रही है. चुनौतियाँ अभी बरकरार हैं — चीन का बढ़ता प्रभाव, नदियों के जल बंटवारे के विवाद, सीमाओं का संवेदनशील प्रबंधन और कई पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता लगातार कठिनाइयाँ पैदा कर रही हैं. फिर भी अवसर भी कम नहीं हैं: ऊर्जा साझेदारी, अवसंरचना कनेक्टिविटी, व्यापारिक समेकन और लोगों के बीच बढ़ते संपर्क क्षेत्रीय समृद्धि और स्थिरता के रास्ते खोलते हैं, बशर्ते इन अवसरों को पारदर्शिता और आपसी भरोसे के साथ आगे बढ़ाया जाए.
भारत को सतर्क कूटनीति, समय पर परियोजनाएं पूरी करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर देना चाहिए. पड़ोसियों को 'साथी' की तरह देखने से 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र क्षेत्रीय स्तर पर साकार होगा. इतिहास से सीखकर आगे बढ़ने पर भविष्य आशाजनक है.