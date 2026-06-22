भारत की पड़ोसी नीति की परिपक्वता दिख रही है. राजनीतिक बदलावों के बावजूद आर्थिक और कनेक्टिविटी आधारित रणनीति काम कर रही है. चुनौतियाँ अभी बरकरार हैं — चीन का बढ़ता प्रभाव, नदियों के जल बंटवारे के विवाद, सीमाओं का संवेदनशील प्रबंधन और कई पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता लगातार कठिनाइयाँ पैदा कर रही हैं. फिर भी अवसर भी कम नहीं हैं: ऊर्जा साझेदारी, अवसंरचना कनेक्टिविटी, व्यापारिक समेकन और लोगों के बीच बढ़ते संपर्क क्षेत्रीय समृद्धि और स्थिरता के रास्ते खोलते हैं, बशर्ते इन अवसरों को पारदर्शिता और आपसी भरोसे के साथ आगे बढ़ाया जाए.

भारत को सतर्क कूटनीति, समय पर परियोजनाएं पूरी करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर देना चाहिए. पड़ोसियों को 'साथी' की तरह देखने से 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र क्षेत्रीय स्तर पर साकार होगा. इतिहास से सीखकर आगे बढ़ने पर भविष्य आशाजनक है.