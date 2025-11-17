Advertisement
trendingNow13007735
Hindi Newsदेश

नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...

Bengaluru News: संतोष मेखरी सर्कल  के पास पहुंचा तब उसने ट्रैफिक में फंसे होने पर जोरदार हंगामा किया. संतोष अपने परिवार के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट से बद्रीनाथ जा रहा था. इस दौरान अचानक ट्रैफिक के बीच उसने हिंसक और अमानवीय तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...

इन दिनों ऑनलाइन कैब ने देश में होड़ मचा रखी है. चूंकि एक कंपनी जब इस धंधे में आई तो कई प्रतिद्वंदी भी इस धंधे में आ गए ऐसे में ज्यादा गाड़िया कैब के लिए सड़कों पर उतर आईं. ऐसे में हमें आए दिनों में कैब ड्राइवर और पैसेंजर के बीच झगड़े देखने को मिल ही जाते हैं. ऐसे मामलों में कभी ड्राइवर क गलती होती है तो कभी पैसेंजर की. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामने आया है. जहां एक संतोष नाम के शख्स ने मैसूर से बेंगलुरु जाने के लिए एक कैब बुक की और रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि उसने कैब में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया. 

सोमवार (17 नवंबर) को जब संतोष मेखरी सर्कल  के पास पहुंचा तब उसने ट्रैफिक में फंसे होने पर जोरदार हंगामा किया. संतोष अपने परिवार के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट से बद्रीनाथ जा रहा था. इस दौरान अचानक ट्रैफिक के बीच उसने हिंसक और अमानवीय तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया. पुलिस ने बताया, 'वह मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की तरह' व्यवहार कर रहा था.

कार की छत पर चढ़कर शख्स डांस करने लगा
ट्रैफिक के दौरान वह शख्स एक कार पर चढ़ गया और अन्य कैब ड्राइवरों पर चिल्लाने लगा. जब ट्रैफिक पुलिस उसे शांत करने और पूछताछ करने के लिए पास आई, तो उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. उसे बार-बार समझाने की कोशिश के बावजूद उसका आक्रामक व्यवहार जारी रहा. अब पुलिस के पास उसको काबू में करने का कोई चारा नहीं बचा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैफिक पुलिस ने बांधे हाथ-पैर
ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस ने संतोष की हरकतों की वजह से उसके हाथ-पैर बांधकर उसे काबू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 'संतोष एक सुपरमार्केट में मैनेजर के पद पर काम करता था. लेकिन बीते छह महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. नौकरी जाने के बाद से वह कथित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और वैवाहिक जीवन में परेशानियों से जूझ रहा था. बाद में सदाशिवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और संतोष को हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ेंः पत्नी को किया जिंदा दफन, फिर उसी की कब्र पर करता था पार्टी; दिल दहला देगी 4 एपिसोड

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Cab driverBengaluru

Trending news

आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा