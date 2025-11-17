नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...

Bengaluru News: संतोष मेखरी सर्कल के पास पहुंचा तब उसने ट्रैफिक में फंसे होने पर जोरदार हंगामा किया. संतोष अपने परिवार के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट से बद्रीनाथ जा रहा था. इस दौरान अचानक ट्रैफिक के बीच उसने हिंसक और अमानवीय तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया.
इन दिनों ऑनलाइन कैब ने देश में होड़ मचा रखी है. चूंकि एक कंपनी जब इस धंधे में आई तो कई प्रतिद्वंदी भी इस धंधे में आ गए ऐसे में ज्यादा गाड़िया कैब के लिए सड़कों पर उतर आईं. ऐसे में हमें आए दिनों में कैब ड्राइवर और पैसेंजर के बीच झगड़े देखने को मिल ही जाते हैं. ऐसे मामलों में कभी ड्राइवर क गलती होती है तो कभी पैसेंजर की. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामने आया है. जहां एक संतोष नाम के शख्स ने मैसूर से बेंगलुरु जाने के लिए एक कैब बुक की और रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि उसने कैब में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया.
सोमवार (17 नवंबर) को जब संतोष मेखरी सर्कल के पास पहुंचा तब उसने ट्रैफिक में फंसे होने पर जोरदार हंगामा किया. संतोष अपने परिवार के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट से बद्रीनाथ जा रहा था. इस दौरान अचानक ट्रैफिक के बीच उसने हिंसक और अमानवीय तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया. पुलिस ने बताया, 'वह मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की तरह' व्यवहार कर रहा था.
कार की छत पर चढ़कर शख्स डांस करने लगा
ट्रैफिक के दौरान वह शख्स एक कार पर चढ़ गया और अन्य कैब ड्राइवरों पर चिल्लाने लगा. जब ट्रैफिक पुलिस उसे शांत करने और पूछताछ करने के लिए पास आई, तो उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. उसे बार-बार समझाने की कोशिश के बावजूद उसका आक्रामक व्यवहार जारी रहा. अब पुलिस के पास उसको काबू में करने का कोई चारा नहीं बचा.
ट्रैफिक पुलिस ने बांधे हाथ-पैर
ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस ने संतोष की हरकतों की वजह से उसके हाथ-पैर बांधकर उसे काबू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 'संतोष एक सुपरमार्केट में मैनेजर के पद पर काम करता था. लेकिन बीते छह महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. नौकरी जाने के बाद से वह कथित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और वैवाहिक जीवन में परेशानियों से जूझ रहा था. बाद में सदाशिवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और संतोष को हिरासत में ले लिया.
