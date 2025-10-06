Advertisement
trendingNow12949483
Hindi Newsदेश

इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, क्यों जल उठा शहर? 7 प्वाइंट्स में अब तक की पूरी कहानी

Cuttack Violence News: ओडिशा का कटक शहर जल उठा है. दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद पूरे शहर में तनाव बना हुआ है. हालात इतने खराब है कि इंटरनेट बंद है. शहर में कर्फ्यू लगा है. 7 प्वाइंट्स में अब तक की पूरी कहानी

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 06, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, क्यों जल उठा शहर? 7 प्वाइंट्स में अब तक की पूरी कहानी

Cuttack clashes News: ओडिशा का कटक शहर जो सदियों से भाईचारे की मिसाल रहा है, रविवार को हिंसा की चपेट में आ गया. दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान शुरू हुई छोटी-सी झड़प ने आग की तरह फैलकर पूरे शहर को हिला दिया. दो गुटों के बीच पथराव, आगजनी और बाइक रैली पर विवाद से 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. सरकार ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद कर दिया. विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने 12 घंटे का बंद बुलाया है. मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की है. आइए, 7 पॉइंट्स में समझते हैं पूरी घटना की सच्चाई.

  1. दुर्गा विसर्जन से भड़का विवाद: शनिवार रात 1:30 से 2 बजे के बीच दरगाहबाजार के हाथी पोखरी इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस कठजोड़ी नदी की ओर जा रहा था. तेज म्यूजिक पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई. बात बढ़ी तो छतों से पत्थर और शीशीबोतलें बरसाई गईं. कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश दन्यंदेव समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हुए. पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया. 
  2. अफवाहों ने डाला तेल: रविवार सुबह अफवाहें फैलीं कि विसर्जन वाली झड़प में एक घायल की मौत हो गई. पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने इसे झूठ बताया. चारों घायलों के चोटें मामूली थीं. तीन को उसी दिन छुट्टी मिली, एक का इलाज चल रहा है. अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी. The Hindu की रिपोर्ट में कहा गया कि ये अफवाहें तनाव बढ़ाने का काम कर रही थीं. 
  3. बाइक रैली पर पुलिस का इंकार: रविवार को एक संगठन ने सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ बाइक रैली निकालने की इजाजत मांगी. पुलिस ने डर से मना कर दिया. नाराज संगठन के लोग सड़क पर उतर आए. जब पुलिस ने रोका, तो पथराव शुरू. 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, कुल 25 लोगों को चोटें आईं. पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ भगाई. इससे शहर में  फ्रेश क्लैश हो गए. 
  4. आगजनी और तोड़फोड़: गौरी शंकर पार्क के पास दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर आग लगा दी. दुकानें, गाड़ियां और स्टॉल्स को नुकसान पहुंचा. असिस्टेंट फायर ऑफिसर संजीब कुमार बेहेरा ने कहा, "आग बुझा दी, लेकिन पथराव जारी था." पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काबू किया. एंटी-सोशल एलिमेंट्स ने हार्मनी बिगाड़ने की कोशिश की. 
  5. कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट: तनाव रोकने के लिए 13 थाना इलाकों में रविवार शाम 7 बजे से 36 घंटे का कर्फ्यू लगा. इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स जैसी सर्विसेज 24 घंटे (5 अक्टूबर शाम 7 से 6 अक्टूबर शाम 7 तक) बंद. जरूरत पड़ी तो बढ़ाया जा सकता है. डीएम दत्तात्रय भाऊसाहेब शिंदे ने कहा, "स्थिति कंट्रोल में है, 10 कंपनियां तैनात, सेंट्रल फोर्स बुलाई." 
  6. वीएचपी का बंद, सीएम की अपील: वीएचपी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर सोमवार (6 अक्टूबर) को 12 घंटे का बंद बुलाया. कहा, "बार-बार दंगे हो रहे, पुलिस चुप है." सीएम ने शांति की अपील की, "कटक भाईचारे का शहर है, ऐसी घटना स्वीकार नहीं." बीजू जनता दल ने बीजेपी सरकार पर कानून-व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाया. 
  7. फ्लैग मार्च और कंट्रोल में स्थिति: सिक्योरिटी फोर्स ने फ्लैग मार्च किया. डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा, "मॉनिटरिंग चल रही, एंटी-सोशल एलिमेंट्स पर एक्शन. अफवाह न फैलाएं, पुलिस साइट चेक करें." डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपडेट दिया कि स्थिति नॉर्मल हो रही है. स्पेशल टीमें अपराधियों को तलाश रही हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Cuttack violence

Trending news

इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
;