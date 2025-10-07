Advertisement
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन

Digital Arrest in Jammu: डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने लूटे 4 करोड़ 44 लाख रुपए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सनसनीखेज मामले में गुजरात से तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार. पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से जुड़ रहे तार.

 

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:56 PM IST
Cyber Crime: जम्मू कश्मीर में साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. दअरसल जम्मू साइबर पुलिस स्टेशन में जम्मू के एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ 4 करोड़ 44 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान गुजरात के रहने वाले तीन ठगों को गिरफ्तार किया है. इनके नाम मनीष अरूणभाई चौहान, अंश विठाणी और किशोरभाई करमशीभाई दियोरिया हैं. 

 
क्या थी मोड्स ऑपरेंडी?
पुलिस के मुताबिक इन ठगों ने इस शख्स को व्हाट्सएप पर कॉल करके कहा कि तुम्हारे ऊपर एक संगीन आरोप लगा है तुम्हे अरेस्ट किया जाता है. जिसके बाद उसे डिजिटल अरेस्ट करके डिजिटली ही कोर्ट में पेशी भी की गई. पुलिस के मुताबिक ये पूरी कार्यवाही इस शख्स के साथ कई दिनों तक चली, जिसमें उसे डिजिटल कोर्ट में बार-बार पेशी के लिए ठगों द्वारा बुलाया गया और उसके बाद एक सर्टिफिकेट देकर उसे डिजिटल अरेस्ट भी किया गया. इस दौरान इस शख्स से 4 करोड़ 44 लाख रुपए इन ठगों द्वारा ठग लिए गए. 

 

पुलिस की कार्यवाही
पुलिस द्वारा इस मामले में SP ऑपरेशन कामेश्वर पूरी की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और इस मामले की जांच के दौरान गुजरात से तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक जांचकर्ताओं ने ₹55.88 लाख की राशि संबंधित बैंक खातों में फ्रीज कर दी है, जबकि ₹6 लाख की राशि पीड़ित को वापस कर दी गई है. अदालत में आंशिक चालान पेश किया जा चुका है और जांच के बढ़ने के साथ और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है.

 

SSP जम्मू जोगिंद्र सिंह ने बताया
SSP जम्मू जोगिंद्र सिंह के मुताबिक ये आरोप बहुत संगीन है और इसके पीछे कई सारे लोग शामिल होने का शक है. साथ ही देश और विदेश में इन ठगों द्वारा ठगे गए पैसे को भेजा गया है ऐसा शक है. SP ऑपरेशन कामेश्वर पूरी ने बताया कि इस मामले में अभी जांच जारी है और इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं. 

 

पुलिस की नागरिकों से अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, ईमेल या मेसेज से सतर्क रहें, जो सरकारी या पुलिस अधिकारियों के नाम पर ठगी करने की कोशिश करते हैं. साइबर पुलिस जम्मू ने साइबर अपराध के नेटवर्क को तोड़ने और देश के डिजिटल तंत्र की सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है.

 

मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के लिक खंगाले जा रहे
पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई लेन-देन दुबई और पाकिस्तान तक ट्रेस किए गए हैं. इन सीमा-पार कड़ियों की जांच भी जारी है.

Rajat Vohra

digital arrestcyber crime in jammu

