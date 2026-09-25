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'अर्नब' के असर से बदला मौसम, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का खतरा; आज कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update: बंगाल की खाड़ी से उठे डीप डिप्रेशन के चलते चक्रवात 'अर्नब' ने दस्तक दे दी है. आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसके प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 25, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:12 AM IST
'अर्नब' के असर से बदला मौसम, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का खतरा; आज कैसा रहेगा मौसम?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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