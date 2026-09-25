'अर्नब' के असर से बदला मौसम, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का खतरा; आज कैसा रहेगा मौसम?

Today Weather Update: देश के कई राज्यों में चक्रवात अर्नब का असर देखने को मिल रहा है. वहीं, मानसून की विदाई के साथ दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में झमाझम बारिश हो रही है. इसके अलावा मौसम विभाग ने शुक्रवार ( 25 सितंबर 2026) के लिए बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है.
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश होने की संभावना है.
IMD के मुताबिक, चक्रवात 'अर्नब' का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में देखने को मिल रहा है. इसके चलते कई राज्यों में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है. ऐसे में मछुआरों से समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है. इस चक्रवात के चलते जन-जीवन को नुकसान और पेड़ उखड़ने की आशंका है. ओडिशा में निचले समेत लैंडस्लाइड के खतरे वाले इलाकों में 8,082 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी पर बने डीप डिप्रेशन के चलते मौसम में बदलाव आया है और इसके ओडिशा समेत-आंध्र प्रदेश के टकराने के बाद से यूपी में मानसून गतिविधियां बढ़ गई हैं. इसके अलावा मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. वहीं, 38 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है. IMD के अनुसार, 25-26 सितंबर 2026 को पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने आज 26 सितंबर 2026 को यहां मध्यम बारिश होने की बात कही है. इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है. इसके साथ ही यहां अधिकतम तारमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के टलते टेंपरेचर गिरने की भी संभावना है.
पहाड़ों की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, आज यहां नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में बारिश-आंधी का अलर्ट है. इस दौरान यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटेल की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी आज कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, ऊना, सोलन, चंबा और बिलासपुर में बारिश-आंधी की संभावना है. इस दौरान यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है. जम्मू-कश्मीर में भी आज बारामूला, शोपियां, राजौरी, जम्मू, पुंछ, रियासी, रामबन, गांदरबल और उधमपुर में बारिश-आंधी की संभावना जताई गई है.