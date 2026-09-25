'अर्नब' के असर से बदला मौसम, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का खतरा; आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी पर बने डीप डिप्रेशन के चलते मौसम में बदलाव आया है और इसके ओडिशा समेत-आंध्र प्रदेश के टकराने के बाद से यूपी में मानसून गतिविधियां बढ़ गई हैं. इसके अलावा मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. वहीं, 38 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है. IMD के अनुसार, 25-26 सितंबर 2026 को पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.