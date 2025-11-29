Advertisement
Cyclone Ditwah: भारत ने बढ़ाया ऑपरेशन समुद्र बंधु का दायरा, श्रीलंका में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए किए रवाना किए 2 'आसमानी' चेतक, जानिए चेतक हेलीकॉप्टर की खासियत

Cyclone Ditwah Tracker Live: हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी श्रीलंका तूफान के बाद बाढ़ की मार से बेहाल है. 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच भारत ने हमेशा की तरह मदद का हाथ बढ़ाते हुए ऑपरेशन 'सागर बंधु' का दायरा बढ़ाया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:54 PM IST
Chetak helicopters sent to Sri Lanka: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा में 123 लोगों की मौत के बाद देश में इमरजेंसी घोषित की गई है. सरकारी महकमे के डीजी संपत कोटुवेगोडा के मुताबिक भारत से मिली मदद के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है. सप्ताह भर चली भारी बारिश में करीब 44,000 लोगों के घर तहस-नहस होने के बाद वहां रहने वाले लोगों को सरकारी कल्याण केंद्रों में भेजा गया है. भारत ने अपने समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए बड़े पैमाने पर मदद का हाथ बढ़ाया है.

About the Author
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Sri Lanka

