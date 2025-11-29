Cyclone Ditwah: भारत ने बढ़ाया ऑपरेशन समुद्र बंधु का दायरा, श्रीलंका में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए किए रवाना किए 2 'आसमानी' चेतक, जानिए चेतक हेलीकॉप्टर की खासियत

Chetak helicopters sent to Sri Lanka: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा में 123 लोगों की मौत के बाद देश में इमरजेंसी घोषित की गई है. सरकारी महकमे के डीजी संपत कोटुवेगोडा के मुताबिक भारत से मिली मदद के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है. सप्ताह भर चली भारी बारिश में करीब 44,000 लोगों के घर तहस-नहस होने के बाद वहां रहने वाले लोगों को सरकारी कल्याण केंद्रों में भेजा गया है. भारत ने अपने समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए बड़े पैमाने पर मदद का हाथ बढ़ाया है.

