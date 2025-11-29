Advertisement
trendingNow13022373
Hindi Newsदेश

Cyclone Ditwah ने श्रीलंका में ली 69 जानें, अब क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Ditwah Update: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात दितवाह के कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हो सकती है. लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Cyclone Ditwah: मौसम विभाग ने चक्रवात दितवाह के प्रभाव को देखते हुए उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में गंभीर मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मौसम अचानक बिगड़ सकता है. चक्रवात के प्रभाव से इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.

चक्रवात दितवाह के कारण तेजी से बदलेगा मौसम का पैटर्न

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात दितवाह समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय है और अपनी दिशा बदलते हुए स्थलीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. इसके कारण कई राज्यों में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल सकता है. कुछ क्षेत्रों में हवाओं की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात अवरुद्ध होने जैसे जोखिम बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली-NCR में भी बादलों की भारी आवक और तेज बौछारों की संभावना व्यक्त की गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में अगले दो दिनों तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान है. पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी से अति-भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने आम जनता से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम से संबंधित अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है. लोगों को घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने, खुले स्थानों पर रुकने से परहेज करने और आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. विभाग ने कहा है कि स्थिति लगातार मॉनिटर की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर और भी चेतावनियां जारी की जाएंगी. इस बीच आपको बता दें कि श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है, जबकि शुक्रवार तक 34 लोग लापता थे क्योंकि देश में मौसम की गंभीर स्थिति बनी हुई है. भारत ने प्रभावित द्वीपीय राष्ट्र को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Cyclone Ditwah

Trending news

सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
DNA
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
Delhi IIT
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट