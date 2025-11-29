Cyclone Ditwah ने श्रीलंका में ली 69 जानें, अब क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Ditwah Update: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात दितवाह के कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हो सकती है. लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई है.
Cyclone Ditwah: मौसम विभाग ने चक्रवात दितवाह के प्रभाव को देखते हुए उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में गंभीर मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मौसम अचानक बिगड़ सकता है. चक्रवात के प्रभाव से इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.
चक्रवात दितवाह के कारण तेजी से बदलेगा मौसम का पैटर्न
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात दितवाह समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय है और अपनी दिशा बदलते हुए स्थलीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. इसके कारण कई राज्यों में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल सकता है. कुछ क्षेत्रों में हवाओं की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात अवरुद्ध होने जैसे जोखिम बन सकते हैं.
दिल्ली-NCR में भी बादलों की भारी आवक और तेज बौछारों की संभावना व्यक्त की गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में अगले दो दिनों तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान है. पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी से अति-भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है.
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने आम जनता से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम से संबंधित अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है. लोगों को घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने, खुले स्थानों पर रुकने से परहेज करने और आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. विभाग ने कहा है कि स्थिति लगातार मॉनिटर की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर और भी चेतावनियां जारी की जाएंगी. इस बीच आपको बता दें कि श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है, जबकि शुक्रवार तक 34 लोग लापता थे क्योंकि देश में मौसम की गंभीर स्थिति बनी हुई है. भारत ने प्रभावित द्वीपीय राष्ट्र को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है.
