Advertisement
trendingNow13020972
Hindi Newsदेश

तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान Ditwah, मचा सकता है भारी तबाही, IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Ditwah: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट पर बना वेदर सिस्टम गुरुवार को गहरे डिप्रेशन में बदल गया और शाम तक एक साइक्लोनिक तूफान में तब्दील हो सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इसे साइक्लोन डिटवाह नाम दिया जाएगा, जो शनिवार तक उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Cyclone Ditwah: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट पर बन रहा वेदर सिस्टम गुरुवार को एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह गुरुवार शाम तक एक साइक्लोनिक तूफान में बदल जाएगा. रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर (आरएमसी) ने बताया कि यह सिस्टम शनिवार तक दक्षिण-पश्चिम खाड़ी और श्रीलंका के तट से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है. जब यह सिस्टम साइक्लोनिक ताकत तक पहुंच जाएगा, तो इसका नाम साइक्लोन डिटवाह रखा जाएगा. यह नाम यमन ने वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) और यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के सदस्य देशों द्वारा फाइनल की गई ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामों की लिस्ट में दिया था.

मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

आरएमसी ने गुरुवार को दक्षिण तमिलनाडु और डेल्टा जिलों में भारी बारिश के अपने पहले के अनुमान को दोहराया है, जिसके बाद शुक्रवार से पूरे राज्य में बारिश में तेज बढ़ोतरी होगी. डेल्टा और आसपास के जिलों में शुक्रवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है क्योंकि मौसम का सिस्टम तट के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है. दक्षिणी जिलों में कई दिनों तक लगातार बारिश के बाद, बुधवार को बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गईं. गुरुवार को सुबह 8.30 बजे खत्म हुए 24 घंटों के दौरान, केवल कुछ जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान था.

Add Zee News as a Preferred Source

रामनाथपुरम जिले के थंगाचिमदम में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि तिरुनेलवेली के ऊथु में (जहां इस हफ्ते की शुरुआत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी) 1 सीएम बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए आरएमसी ने चेन्नई, कुड्डालोर, एन्नोर, थूथुकुडी, नागपट्टिनम और कराईकल जैसे खास बंदरगाहों पर तूफान की चेतावनी के सिग्नल लगाने की सलाह दी है. नाविकों को अगले अपडेट तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आस-पास के इलाकों में जाने से सावधान किया गया है. ताजा अपडेट के मुताबिक, समुद्र के ऊपर डीप डिप्रेशन के बने रहने की वजह से कन्याकुमारी, थूथुकुडी और तिरुनेलवेली जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Cyclone Ditwah

Trending news

तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
Vaishno Devi Institute of Medical Excellence
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
Karnataka Politics News in Hindi
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
TMC
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब