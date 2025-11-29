Advertisement
trendingNow13023012
Hindi Newsदेश

श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Ditwah: तमिलनाडु के तटीय जिलों पर साइक्लोन दितवाह का भारी असर पड़ने की उम्मीद है, जिसने पहले श्रीलंका में बहुत नुकसान पहुंचाया था. इस जानलेवा तूफान के कारण हुए लैंडस्लाइड, बाढ़ और बड़े पैमाने पर तबाही के कारण द्वीप देश में कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई थी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Ditwah Reach Tamil Nadu: साइक्लोनिक तूफान दितवाह बहुत तेजी से उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. जल्द ही इस तूफान केउत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की उम्मीद है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अलर्ट किया है कि साइक्लोनिक तूफान शनिवार आधी रात तक तमिलनाडु के तट से 60 km के अंदर और रविवार सुबह तक 50 km के अंदर आने की उम्मीद है. आईएमडी ने इसके लिए आगामी दो दिनों तक राज्य के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिए हैं.

अपने नए बुलेटिन में, मौसम एजेंसी ने कहा कि साइक्लोन के उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर असर पड़ने की उम्मीद है. मौसम एजेंसी ने दोपहर एक बजे एक X पोस्ट में कहा, 'दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर साइक्लोनिक तूफान दितवाह पिछले छह घंटों में 8 kmph की स्पीड से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और 29 नवंबर को सुबह 8:30 बजे उसी इलाके में केंद्रित था.' इसमें बताया गया कि उस समय इस तूफान ने श्रीलंका के जाफना से लगभग 80 km पूरब में, पुडुचेरी से 280 km दक्षिण-पूर्व में और चेन्नई से 380 km दक्षिण में था.

श्रीलंका के बाद तमिलनाडु! IMD का अलर्ट
IMD ने चेतावनी देते हुए कहा, 'इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है.' IMD के अनुसार, आगे बढ़ते हुए, चक्रवाती तूफ़ान शनिवार आधी रात तक तमिलनाडु तट के 60 km के अंदर, तमिलनाडु के तटीय जिलों पर साइक्लोन दितवाह का भारी असर पड़ने की उम्मीद है, जिसने पहले श्रीलंका में बहुत नुकसान पहुंचाया था. इस जानलेवा तूफान के कारण हुए लैंडस्लाइड, बाढ़ और बड़े पैमाने पर तबाही के कारण द्वीप देश में कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

30 नवंबर की सुबह तमिलनाडु तट पर देगा दस्तक
चेन्नई में रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर के डायरेक्टर डॉ. बी. अमुधा ने कहा, 'दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाह पिछले 6 घंटों में 10 kmph की स्पीड से उत्तर की ओर बढ़ा और आज, 29 नवंबर 2025 को 11:30 बजे IST पर उसी इलाके में, वेदारण्यम से 110 km SE, कराईकल से 150 km SE, पुडुचेरी से 250 km SSE और चेन्नई से 350 km दक्षिण में केंद्रित था. इसके NNW-वार्ड की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है. NNW-वार्ड की ओर बढ़ते हुए दितवाह आज 29 नवंबर की आधी रात तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम से कम 60 km की दूरी पर तमिलनाडु-पुडुचेरी के समुद्र तट से 30 नवंबर की सुबह तक इसका केंद्र 25 किमी से 50 किमी की दूरी पर होगा.'

तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट
साइक्लोनिक तूफान दितवाह के असर से, 29 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 29 और 30 नवंबर के बीच तटीय तमिलनाडु में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. IMD के अनुमान के मुताबिक, 29 नवंबर और 2 दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश होने की संभावना है. 1 दिसंबर को तेलंगाना में और 29 नवंबर को केरल और माहे में बारिश होने की संभावना है. 30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में भी कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान इन राज्यों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी बहुत संभावना है.

यह भी पढ़ेंः समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

cycloneTamil Nadu

Trending news

श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप