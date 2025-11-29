श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Ditwah Reach Tamil Nadu: साइक्लोनिक तूफान दितवाह बहुत तेजी से उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. जल्द ही इस तूफान केउत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की उम्मीद है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अलर्ट किया है कि साइक्लोनिक तूफान शनिवार आधी रात तक तमिलनाडु के तट से 60 km के अंदर और रविवार सुबह तक 50 km के अंदर आने की उम्मीद है. आईएमडी ने इसके लिए आगामी दो दिनों तक राज्य के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिए हैं.

अपने नए बुलेटिन में, मौसम एजेंसी ने कहा कि साइक्लोन के उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर असर पड़ने की उम्मीद है. मौसम एजेंसी ने दोपहर एक बजे एक X पोस्ट में कहा, 'दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर साइक्लोनिक तूफान दितवाह पिछले छह घंटों में 8 kmph की स्पीड से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और 29 नवंबर को सुबह 8:30 बजे उसी इलाके में केंद्रित था.' इसमें बताया गया कि उस समय इस तूफान ने श्रीलंका के जाफना से लगभग 80 km पूरब में, पुडुचेरी से 280 km दक्षिण-पूर्व में और चेन्नई से 380 km दक्षिण में था.

श्रीलंका के बाद तमिलनाडु! IMD का अलर्ट

IMD ने चेतावनी देते हुए कहा, 'इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है.' IMD के अनुसार, आगे बढ़ते हुए, चक्रवाती तूफ़ान शनिवार आधी रात तक तमिलनाडु तट के 60 km के अंदर, तमिलनाडु के तटीय जिलों पर साइक्लोन दितवाह का भारी असर पड़ने की उम्मीद है, जिसने पहले श्रीलंका में बहुत नुकसान पहुंचाया था. इस जानलेवा तूफान के कारण हुए लैंडस्लाइड, बाढ़ और बड़े पैमाने पर तबाही के कारण द्वीप देश में कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई थी.

30 नवंबर की सुबह तमिलनाडु तट पर देगा दस्तक

चेन्नई में रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर के डायरेक्टर डॉ. बी. अमुधा ने कहा, 'दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाह पिछले 6 घंटों में 10 kmph की स्पीड से उत्तर की ओर बढ़ा और आज, 29 नवंबर 2025 को 11:30 बजे IST पर उसी इलाके में, वेदारण्यम से 110 km SE, कराईकल से 150 km SE, पुडुचेरी से 250 km SSE और चेन्नई से 350 km दक्षिण में केंद्रित था. इसके NNW-वार्ड की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है. NNW-वार्ड की ओर बढ़ते हुए दितवाह आज 29 नवंबर की आधी रात तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम से कम 60 km की दूरी पर तमिलनाडु-पुडुचेरी के समुद्र तट से 30 नवंबर की सुबह तक इसका केंद्र 25 किमी से 50 किमी की दूरी पर होगा.'

तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

साइक्लोनिक तूफान दितवाह के असर से, 29 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 29 और 30 नवंबर के बीच तटीय तमिलनाडु में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. IMD के अनुमान के मुताबिक, 29 नवंबर और 2 दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश होने की संभावना है. 1 दिसंबर को तेलंगाना में और 29 नवंबर को केरल और माहे में बारिश होने की संभावना है. 30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में भी कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान इन राज्यों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी बहुत संभावना है.

