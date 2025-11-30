Advertisement
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, मौसम विभाग ने दिया ये अपडेट?

Ditvah cyclone update: साइक्लोन दितवाह श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकरा सकता है. आईएमडी की तरफ से कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई के अलावा विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू के साथ-साथ कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:22 PM IST
IMD cyclone warning: चक्रवाती तूफान दितवाह धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों की ओर बढ़ रहा है. आईएमडी के अनुसार दितवाह पिछले 6 घंटे में 5 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ा है. चक्रवात कुड्डालोर से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण पूर्व और कराईकल से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व के अलावा पुडुचेरी से 90 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दूर केंद्रित रहा है. दितवाह चक्रवात फिलहाल चेन्नई से 150 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में हैं. लेकिन इसकी दूरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से लगभग 80 किलोमीटर दूर है. 

श्रीलंका में मचाई दितवाह से तबाही 

साइक्लोन दितवाह श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकरा सकता है. आईएमडी की तरफ से कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई के अलावा विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू के साथ-साथ कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है. दितवाह चक्रवात के चलते पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को टूरिस्टों को समुद्र तट से हटा दिया था. चक्रवात का असर लोगों के सामान्य जीवन पर पड़ा रहा है. चक्रवात की वजह से अभी तक लगभग 50 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं. इतना ही नहीं रेल और सड़क सेवाएं भी चक्रवात की वजह से प्रभावित हुआ है.

चक्रवातों ने किया जनजीवन प्रभावित

मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलाकों में प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है. आमजन की सुरक्षा और खतरे से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से हर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ महीनों में बड़े चक्रवात आए हैं, जिनकी वजह से तटीय इलाकों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है. दितवाह की वजह से तटीय इलाकों में बारिश के कारण कुछ इलाकों के कनेक्टिविट भी प्रभावित हुई है. हालांकि, मौसम विभाग चक्रवात पर नजर बनाए हुए हैं. 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

