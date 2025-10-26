Advertisement
Cyclone Montha: बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'

इस भीषण साइक्लोन के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. जिसकी वजह से वहां के लोगों में डर का माहौल है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 26, 2025, 01:41 AM IST
Cyclone Montha Alert: साइक्लोन 'मोंथा' बंगाल की खाड़ी के ऊपर डेवलप हो सकता है और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के तट के पास पहुंचने पर इसके एक भीषण तूफान में बदलने की आशंका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 28 अक्टूबर की शाम या रात को इसके आंध्र के तट पर काकीनाडा (Kakinada) के पास पहुंचने की उम्मीद है.

तूफान के पहुंचने का अनुमानित समय और जगह
IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का एयरिया सोमवार सुबह एक साइक्लोन में बदल सकता है और 28 अक्टूबर की शाम या रात के दौरान एक भीषण साइक्लोनी तूफान के रूप में काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम (Machilipatnam) और कलिंगपट्टनम (Kalingapatnam) के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है.

भारी बारिश की आशंका
इस भीषण साइक्लोन के कारण आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), ओडिशा (Odisha) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है.

अरब सागर पर भी दवाब
ईस्ट-सेंट्रल अरब सागर पर बना दबाव क्षेत्र उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए शनिवार को पंजिम (गोवा) से तकरीून 380 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, मुंबई (महाराष्ट्र) से 400 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम, मैंगलोर (कर्नाटक) से 620 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम और अमिनिदिवी (लक्षद्वीप) से 640 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में स्थित है.

शनिवार को जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले 24 घंटों में इसके तकरीबन उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है और गोवा (Goa), कोंकण (Konkan), गुजरात (Gujarat) और केरल (Kerala) में भारी बारिश हो सकती है.

बंगाल की खाड़ी पर असर
आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है, "दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र तकरीबन पश्चिम की तरफ बढ़ गया है, एक डिप्रेशन में चेंज हो गया है और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार आइलैंड्स) से तकरीबन 420 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 990 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, चेन्नई (तमिलनाडु) से 990 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 1000 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 1040 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में केंद्रित है."

25 अक्टूबर, सुबह 11:30 बजे तक, पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर बना डिप्रेशन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था, जो गोवा से तकरीबन 450 किलोमीटर, मुंबई (Mumbai) से 430 किलोमीटर, मैंगलोर (Mangalore) से 680 किलोमीटर और लक्षद्वीप (Lakshadweep) से 690 किलोमीटर दूर है.

 

इन बातों को कर लें नोट

-दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव 7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जो पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 460 किमी, चेन्नई से 950 किमी, विशाखापत्तनम से 960 किमी, काकीनाडा से 970 किमी और गोपालपुर से 1030 किमी दूर है.

-बंगाल की खाड़ी का ये सिस्टम 26 अक्टूबर तक एक गहरे दबाव, 27 अक्टूबर की सुबह तक एक साइक्लोनी तूफान और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर साइक्लोनी तूफान में बदल सकता है.

-ये 28 अक्टूबर की शाम या रात को काकीनाडा के पास 90-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ दस्तक दे सकता है, जो 110 किमी प्रति घंटे तक की गति पकड़ सकती हैं.

