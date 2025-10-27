Cyclone Montha: मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, चेतावनी जारी

Cyclone Montha: समुद्र तट से घिरे राज्यों में चक्रवाती तूफानों का आना-जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन कोई तूफान अगर किसी खास वजह से तबाही मचाने वाले तेवर दिखा रहा हो तो चिंता बढ़ जाती है. सैटेलाइट तस्वीरों और AI की मदद से मौसम (Weather) का सटीक पूर्वानुमान भारत में भी मिल दाता है, इसलिए जान-माल का कम हो जाता है. साइक्लोन मोंथा से निपटने के लिए तैयारी पूरी है. मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था के बनने के साथ ही तमिलनाडु के चार उत्तरी तटीय जिलों - चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों के लिए आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

तूफानी हवाओं से बचकर!

आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसमें गरज और तेज़ हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. IMD के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक गहरे दबाव के क्षेत्र से विकसित इस चक्रवात के अगले 24 घंटों में और तेज़ होकर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है. इसके प्रभाव से, तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम की स्थिति बिगड़ने की संभावना है. IMD ने अपने बयान में कहा, 'चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना दर्शाता है'.

संभलकर रहने की चेतावनी

आईएमडी ने ये भी बताया सभी शहरों और उपनगरों में गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर तेज बारिश हो सकती है. मंगलवार के लिए, आईएमडी के पूर्वानुमान में तिरुवल्लूर जिले के लिए नारंगी अलर्ट और रानीपेट, चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के लिए पीला अलर्ट शामिल है, जो व्यापक रूप से जारी रहने वाली बारिश की गतिविधि की संभावना का संकेत देता है. निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र के तटों पर खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने कहा कि चेन्नई और आसपास के इलाकों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है. भारी बारिश की आशंका को देखते हुए शहर के अधिकारियों ने एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में मोटर पंप तैयार कर लिए हैं, और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को प्रमुख जलाशयों और जलमार्गों में जल निकासी के स्तर की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तर-पूर्वी मानसून के ज़ोर पकड़ने के साथ, अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और हेल्पलाइन नंबरों पर जलभराव की घटनाओं की सूचना देने का आग्रह किया है. (एजेंसी)