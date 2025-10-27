Advertisement
trendingNow12976881
Hindi Newsदेश

Cyclone Montha: मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, चेतावनी जारी

Cyclone Montha landfall: आईएमडी के लेटेस्ट अलर्ट के मुताबिक आज इन सभी शहरों में बादलों की गड़गड़ाहट यानी गरज के साथ छींटे पड़ेंगे. वहीं कई जगहों पर बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया गया है. इन सभी जगहों पर भारी बारिश की संभावना के बीच आपको संभलकर रहने की सलाह दी जाती है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cyclone Montha: मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, चेतावनी जारी

Cyclone Montha: समुद्र तट से घिरे राज्यों में चक्रवाती तूफानों का आना-जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन कोई तूफान अगर किसी खास वजह से तबाही मचाने वाले तेवर दिखा रहा हो तो चिंता बढ़ जाती है. सैटेलाइट तस्वीरों और AI की मदद से मौसम (Weather) का सटीक पूर्वानुमान भारत में भी मिल दाता है, इसलिए जान-माल का कम हो जाता है. साइक्लोन मोंथा से निपटने के लिए तैयारी पूरी है. मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था के बनने के साथ ही तमिलनाडु के चार उत्तरी तटीय जिलों - चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों के लिए आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

तूफानी हवाओं से बचकर!

आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसमें गरज और तेज़ हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. IMD के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक गहरे दबाव के क्षेत्र से विकसित इस चक्रवात के अगले 24 घंटों में और तेज़ होकर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है. इसके प्रभाव से, तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम की स्थिति बिगड़ने की संभावना है. IMD ने अपने बयान में कहा, 'चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना दर्शाता है'.

संभलकर रहने की चेतावनी

आईएमडी ने ये भी बताया सभी शहरों और उपनगरों में गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर तेज बारिश हो सकती है. मंगलवार के लिए, आईएमडी के पूर्वानुमान में तिरुवल्लूर जिले के लिए नारंगी अलर्ट और रानीपेट, चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के लिए पीला अलर्ट शामिल है, जो व्यापक रूप से जारी रहने वाली बारिश की गतिविधि की संभावना का संकेत देता है. निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र के तटों पर खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने कहा कि चेन्नई और आसपास के इलाकों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है. भारी बारिश की आशंका को देखते हुए शहर के अधिकारियों ने एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में मोटर पंप तैयार कर लिए हैं, और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को प्रमुख जलाशयों और जलमार्गों में जल निकासी के स्तर की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तर-पूर्वी मानसून के ज़ोर पकड़ने के साथ, अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और हेल्पलाइन नंबरों पर जलभराव की घटनाओं की सूचना देने का आग्रह किया है. (एजेंसी)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"