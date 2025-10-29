आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के साथ मचाई तबाही, गहराया संकट

Cyclone Montha In Andhra Pradesh: चक्रवात मोंथा बुधवार 29 अक्टूबर 2025 की सुबह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा. इससे कई इलाकों में भारी बारिश होने लगी है.
Cyclone Montha: देश में इन दिनों चक्रवात मोंथा का खौफ फैला हुआ है. वहीं यह तूफानी चक्रवात बुधवार 29 अक्टूबर 2025 की सुबह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंच चुका है, जिससे प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी हैं. मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि इस हफ्ते की शुरुआत में दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना यह चक्रवात मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच 110 किमी प्रति घंटे की गति से टकराया.
आईएमडी अधिकारियों के अनुसार, 'मोंथा' के कारण कृष्णा और मछलीपट्टनम जिलों के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ तेज बारिश हुई, जिससे पेड़ उखड़ गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा. अल्लूरी जिले में तूफान के दौरान एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रभावित क्षेत्रों में गिरे हुए पेड़ों को हटाने और बिजली बहाल करने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया है.'
सोमवार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा भीषण चक्रवाती तूफान तट पार करने के बाद थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन इसके दक्षिण भारत में व्यापक वर्षा लाने की उम्मीद है. आईएमडी ने कहा कि मोंथा के प्रभाव के कारण तमिलनाडु में अगले 6 दिनों तक मध्यम वर्षा होने की संभावना है. बुधवार सुबह जारी मौसम बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कन्याकुमारी सागर के तटीय क्षेत्रों में 45 से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कभी-कभी 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.
मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे हालात सुधरने तक समुद्र तट पर न जाएं. चेन्नई में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संभावित वर्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए सभी आपातकालीन नियंत्रण कक्षों को अलर्ट पर रखा है. तमिलनाडु के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को नदियों और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी करने और निचले और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निवारक कदम सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. ( इनपुट- आईएएनएस)
