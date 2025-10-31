'तूफान मोंथा' की तबाही से 1 ही राज्य में 5265 करोड़ का नुकसान, 'मेलिसा' के तांडव से 44 की मौत, 31 अक्टूबर को कौन डूबेंगे शहर?

Hurricane Melissa: भारत में मौसम ने अक्टूबर जाते-जाते ऐसा कहर बरपाया है. जिसके बाद हर आदमी में अब खौफ बना है. अरब सागर में बना नया मौसमी सिस्टम ‘मोंथा’ चक्रवात इतना विनाशकारी होगा किसी ने कल्पना नहीं की होगी. भारत के साथ ही कैरेबियन में 'मेलिसा' तूफान ने जमकर मौत का तांडव मचाया है. समझते हैं पूरी खबर. बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के लिए काल बनकर टूट पड़ा. जिससे राज्य में 5265 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. राज्य सरकार के अनुसार अकेले सड़कों को 2,079 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

कृषि क्षेत्र को 829 करोड़ रुपए का नुकसान

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि कृषि क्षेत्र को 829 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि बिजली और जल संसाधन विभाग को 207 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. नुकसान का पूरा आकलन करने के बाद केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार तकनीक की मदद, तैयारी और अग्रिम योजना के साथ चक्रवात से हुए नुकसान को कम करने में सक्षम रही.

जमैका में तूफ़ान मेलिसा से 19 लोगों की मौत, कुल मृतकों की संख्या 44 हुई

रॉयटर्स के मुताबिक, हैती के अधिकारियों ने पहले बताया था कि पेटिट-गोएव शहर के पास एक नदी के तटबंध टूटने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. जमैका के सूचना मंत्री ने रॉयटर्स को बताया कि जमैका में तूफ़ान मेलिसा के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिससे तूफ़ान से मरने वालों की कुल संख्या कम से कम 44 हो गई.

IMD अलर्ट: 31 अक्टूबर को भारत में भारी बारिश का खतरा

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 31 अक्टूबर को पूरे देश में भारी बारिश और तूफानों का अलर्ट जारी किया है. चक्रवाती तूफान मोंथा के अवशेषों से पूर्वी और मध्य भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में बाढ़-भूस्खलन का डर.

(A) Well Marked Low Pressure area over central Chhattisgarh & neighbourhood The Well Marked Low Pressure Area [Remnant of Severe Cyclonic Storm “Montha”] over central Chhattisgarh & neighbourhood persisted over the same region at 2330 hrs IST of yesterday, the 30th October 2025.… pic.twitter.com/sX6UZOhr3k — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 30, 2025

किन राज्यों में हाई अलर्ट?

अन्य राज्य: तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा में हाई अलर्टतेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश. विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र-कच्छ (गुजरात) में भी तेज वर्षा. ओडिशा, छत्तीसगढ़ में 30-31 अक्टूबर तक मध्यम से भारी बारिश.पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल – में हल्की से मध्यम वर्षा. दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्थानीय बौछारें.