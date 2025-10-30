इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर, उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 25 की मौत से मचा हाहाकार, 30 अक्टूबर को किन शहरों की बारी?

भारत में मौसम का हाल बेहाल है. अरब सागर-बंगाल की खाड़ी से उठा मोंथा चक्रवात 25 अक्टूबर को निम्न दबाव था लेकिन 28 अक्टूबर रात गंभीर चक्रवाती तूफान बनकर काकीनाडा-मछलीपट्टनम (आंध्र) पर धरती पर जब पहुंचा तो देश में हाहाकार मचा दिया.हालात यह बने कि लोगों की मौत होने लगी. एक तरफ भारत में 'तूफान मोंथा' का कहर जारी है. उधर 'मेलिसा' नाम के चक्रवात ने हैती में मौत का बवंडर ला दिया. अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे पहले जानें चक्रवात मोंथा के बारे में.

तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज

मौसम विभाग ने बुधवार सुबह तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए ताजा रिपोर्ट जारी की. क्षेत्र में चक्रवात 'मोंथा' के कमजोर पड़ने से बारिश का असर बना हुआ है. तमिलनाडु के कई हिस्सों में रात में हल्की बारिश दर्ज हुई. लेकिन, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश नहीं हुई. सबसे ज्यादा गर्मी टोंडी में महसूस हुई, जहां पारा 34.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. वहीं, मैदानी इलाकों में करूर परमथी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा. रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार सुबह 8:30 बजे तक तमिलनाडु के कई इलाकों में रात भर हल्की फुहारें पड़ीं. 'मोंथा' का मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच नरसापुर के पास मंगलवार रात 11:30 से 12:30 बजे के बीच लैंडफॉल हुआ. इसकी वजह से तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला बना हुआ है.

अब किस शहर में मोंथा मचाएगा कहर?

चक्रवात 'मोंथा' अरब सागर में एक अलग निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो मुंबई से 410 किलोमीटर दूर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. यह अगले 36 घंटों में उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ेगा.

आने वाले सात दिनों तक क्षेत्र में मौसम नम और बादलयुक्त रहेगा. गुरुवार को कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा. 31 अक्टूबर से चार नवंबर तक ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम फुहारें पड़ने की संभावना है. आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें. किसानों को खेतों में पानी जमा होने से बचाना चाहिए. मछुआरों को अभी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.