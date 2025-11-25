Weather Update: कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां जमकर होगी बारिश

Today Weather Update: मलेशिया और उससे सटे मलक्का जलडमरूमध्य पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो अगले 24 घंटों के अंदर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. वर्तमान में यह सिस्टम वेस्ट-नॉर्थ- वेस्ट की दिशा में आगे बढ़ रहा है. यह अगले 24 घंटों के अंदर साउथ अंडमान सी के ऊपर प्रेशर बनाकर और अधिक मजबूत हो सकता है. ऐसे में इसके खतरा बढ़ा हुआ है. मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है.

कहां पहुंचेगा सेन्यार?

मौसम विभाग के सुबह के सेटेलाइट एनालिसिस के मुताबिक साउथ अंडमान सी, मलक्का जलडमरूमध्य और आसपास के इलाकों में इसक दबाव का असर देखा जा रहा है. ऐसे में हवाओं के 15-20 समुद्री मील की स्पीड से चलने की संभावना है. यह बाद में बढ़कर 30 समुद्री मील तक भी पहुंच सकती है. फिलहाल समुद्र की स्थिति मध्यम बनी हुई है. इसको लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है.

इन इलाकों में जमकर बारिश

मौसम विभाग की ओर से 26-30 नवंबर 2025 को तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. केरल और माहे में भी 26 नवंबर 2025 को बारिश की संभावना है. वहीं लक्षद्वीप में 24 नवंबर 2025 को भारी बारिश हो सकती है. यहां पर 26-28 नवंबर 2025 के बीच बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही अगले 6 दिनों के अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है.

सेन्यार को लेकर अपडेट

बता दें कि सेन्यार तूफान को लेकर मौसम वैज्ञानिक आकलन कर रहे हैं कि आखिर यह 26 नवंबर 2025 के बाद तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश तट की तरफ बढ़ेगा या नॉर्थ की तरफ मुड़कर ओडिशा-बांग्लादेश की दिशा में जाएगा. वहीं मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को 25 नवंबर 2025 तक अंडमान सी और साउथ-वेस्ट बंगाल की खाड़ी में समुद्र में बिल्कुल न जाने की सलाह दी है.