अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे; इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा खतरा

Weather Latest Update: चक्रवाती तूफान सेन्यार का खतरा बढ़ चुका है. मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 28, 2025, 06:44 PM IST
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे; इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा खतरा

Weather Update: देश में ठंड के बीच अब चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' को लेकर को भी खतरा बढ़ा हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान मलक्का जलडमरूमध्य और उससे सटे नॉर्थईस्ट इंडोनेशिया के ऊपर तेजी से बढ़ रहा है. बुधवार 26 नवंबर 2025 को इसने इंडोनेशियाई तटरेखा को पार किया, जिसके बाद से अब खलबली मची है. मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान में अह 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है.   

चक्रवाती तूफान की वर्तमान स्थिति 

बता दें कि वर्तमान में यह चक्रवाती तूफान इंडोनेशिया के कुटा मकमुर से 80 किलोमीटर ईस्ट में है. वहीं मलेशिया में यह जॉर्ज टाउन से तकरीबन 280 किलोमीटर पश्चिम में है. इसके अलावा यह तूफान निकोबार द्वीप समूह के नानकॉरी से तकरीबन 580 किलोमीटर साउथईस्ट में है. यह चक्रवाती तूफान कार निकोबार से भी 730 किलोमीटर साउथईस्ट में प्रभावी है. मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर बारिश का अलर्ट भी दिया है. 

तूफान के चलते यहां बारिश

IMD के अनुसार पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह समेत तमिलनाडु में भारी बारिश और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की सपीड से हवा चलने की संभावना है. ऐसे में मछुआरों को समुद्र किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई है. बताया जा रहा है कि इस तूफान का सबसे पहले असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ेगा. ऐसे में मछुआरों को दक्षिण अंडमान सागर, थाईलैंड, मलक्का जलडमरूमध्य, इंडोनेशिया और मलेशिया के आस-पास के क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है. 

तबाही मचाएगा तूफान 

अंदाजा लगाया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान शनिवार 29 अक्टूबर 2025 की सुबह तक मजबूत रहेगा. यह वैस्ट-साउथ-वैस्ट की दिशा में अपनी गति जारी रखने वाला है. बाद में यह ईस्ट की तरफ तेजी से मुड़ेगा और 24 घंटे के अंदर कमजोर पड़ जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक मलक्का जलडमरूमध्य में ऐसा मोड़ आना बेहद आम है और यह आमतौर पर बनता रहता है.    

