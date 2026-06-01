पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से डी-कंपनी एक बार फिर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटी है. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, इस बार लक्ष्य भारत में हमलों और विस्फोटों के लिए एक नया जिहादी नेटवर्क तैयार करना है. इस कथित ऑपरेशन की जिम्मेदारी मुन्ना झिंगाड़ा को सौंपी गई है, जिसे दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी छोटा शकील का भरोसेमंद माना जाता है.

सूत्रों का कहना है कि कराची में दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के नजदीक स्थित एक सुरक्षित ठिकाने से मुन्ना झिंगाड़ा पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था. जांच एजेंसियों का दावा है कि भारत के विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि मुन्ना झिंगाड़ा वीडियो कॉल के माध्यम से भारत में अपने संपर्कों के साथ लगातार जुड़ा हुआ था और कथित तौर पर नए लोगों को संगठन से जोड़ने की रणनीति बना रहा था.

नशेड़ी युवकों को बना रहे टारगेट

जांच में यह भी सामने आया है कि नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें संगठन के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. एजेंसियों के मुताबिक, मुन्ना ने अपने सहयोगियों को अपनी हालिया तस्वीरें भी भेजी थीं ताकि वे उसकी पहचान और संपर्क बनाए रख सकें. पूछताछ में यह भी सामने आया कि कुछ युवकों ने आर्थिक मदद और नशीले पदार्थों की मांग रखी थी. आरोप है कि इस मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क की मदद ली गई.

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मोबाइल फोन की चैट से हुए बड़े खुलासे

जांचकर्ताओं का दावा है कि आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद चैट रिकॉर्ड में हथियारों, हैंड ग्रेनेड और ड्रोन के जरिए सामान पहुंचाने की योजनाओं के संकेत मिले हैं. कथित बातचीत में आर्थिक सहायता और भविष्य में विदेश भेजने जैसे वादों का भी जिक्र पाया गया है. सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की पहचान कर उन्हें नेटवर्क में शामिल करने की जिम्मेदारी कुछ अन्य सहयोगियों को दी गई थी. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल के डिजिटल और वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रही हैं.

दाऊद ने बढ़ती उम्र की वजह से दिया नए चेहरों को मौका

खुफिया सूत्रों का मानना है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बढ़ती उम्र तथा अंडरवर्ल्ड में घटते प्रभाव को देखते हुए डी-कंपनी नए चेहरों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसी रणनीति के तहत मुन्ना झिंगाड़ा को आगे बढ़ाया जा रहा है. बताया जाता है कि मुंबई के अपराध जगत से जुड़े उसके पुराने संपर्क आज भी सक्रिय हैं, जिनका इस्तेमाल संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए किया जा सकता है.

मुन्ना झिंगाड़ा का करीबी हुफैजा डी-कंपनी के सीधे संपर्क में

इसी क्रम में हुफैजा नामक एक व्यक्ति का नाम भी जांच के दायरे में आया है, जिसे मुन्ना झिंगाड़ा का करीबी माना जाता है. एजेंसियों के अनुसार, वह सीधे संपर्क में था और डी-कंपनी के नेटवर्क को मजबूत करने में भूमिका निभा रहा था. उसकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है. वहीं सुरक्षा एजेंसियों को यह भी आशंका है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाने की योजनाओं पर काम किया जा रहा था. दूसरी ओर, कश्मीर में भी ISI की ओर से नई रणनीति अपनाने की जानकारी सामने आई है.

कश्मीर में OGW को सियासी दलों से जुड़ने के निर्देश

सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर में सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) को स्थानीय राजनीतिक दलों से जुड़ने और उनकी सदस्यता लेने के निर्देश दिए गए हैं. एजेंसियों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें राजनीतिक गतिविधियों की आड़ में काम करने, बैठकें आयोजित करने और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचने में आसानी हो सकती है. जांच अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक पहचान मिलने के बाद ऐसे तत्वों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाना, लोगों तक पहुंच बनाना और वित्तीय संसाधन जुटाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है. यही कारण है कि इस रणनीति को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं और पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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