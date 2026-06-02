कश्मीर में तूफानी आफत, बारिश और ओलों ने बिगाड़ा मौसम; SDRF ने डल झील से दर्जनों लोगों को बचाया

Jammu Kashmir weather update: प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मौसम खराब बना रहता है, वे घरों के अंदर ही रहें. आगे भी ऐसे हालात होने की चेतावनी जारी की गई है. बिजली विभाग और सड़क साफ करने वाली टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि गिरे हुए पेड़ों और तूफान से हुए नुकसान के कारण होने वाली बिजली कटौती और रुकावटों से निपटा जा सके.
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Jammu Kashmir weather: जम्मू-कश्मीर में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से तबाही का मंजर देखने को मिला. कई इलाकों में तेज हवाओं और ओलों की बरसात के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. इस कड़ी में अनंतनाग में पेड़ उखड़ने से एक शख्स की मौत हो गई. वहीं उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है. एसडीआरएफ टीमों ने डल झील में फंसे दर्जनों लोगों को डूबने से बचाया. अनंतनाग के अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तेज़ हवाओं के कारण एक विशाल पेड़ उखड़ गया, जिससे लाल चौक-GMC अनंतनाग सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया. पुलिस और अन्य एजेंसियों ने तुरंत सड़क साफ करने का काम शुरू कर दिया और रास्ते को साफ कराया.
अधिकारियों ने आगे बताया कि इस घटना में दो आम नागरिक घायल हो गए, जिनकी पहचान मोहम्मद रफीक कुजवाल और उनकी पत्नी मरीना के रूप में हुई है. ये दोनों ब्रारिंगन के रहने वाले थे. उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग ले जाया गया. लेकिन अस्पताल में मोहम्मद रफीक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी अभी भी गंभीर हालत में इलाज करवा रही हैं.
मंगलवार को कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में खराब मौसम का दौर चला, जिससे यातायात बाधित हुआ और कई इलाकों में नुकसान हुआ.
श्रीनगर में, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और नदी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी त्रासदी टल गई. डल झील इलाके में अचानक तेज़ हवाओं और भारी बारिश के कारण हालात खतरनाक हो गए थे, जिससे दर्जनों लोग वहां फंस गए थे. बचाव दलों ने तूफानी मौसम के बीच काम करते हुए खतरे में पड़े लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.
मध्य कश्मीर के बडगाम इलाके में भारी बारिश के बाद, बीरवाह में सुखनाग डायवर्जन ओवरफ्लो हो गया है और इसे वाहनों और पैदल चलने वालों, दोनों के लिए बंद कर दिया गया है. बारामूला, त्राल और शोपियां के ऊपरी इलाकों से भी भारी बारिश की खबरें मिली हैं.
प्रभावित इलाकों में स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जब तक मौसम खराब बना रहता है, वे अपने घरों के अंदर ही रहें, और आगे भी व्यवधानों की चेतावनी दी है. बिजली और सड़क साफ करने वाली टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि गिरे हुए पेड़ों और तूफान से हुए नुकसान के कारण होने वाली बिजली कटौती और रुकावटों से निपटा जा सके.
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