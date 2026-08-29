'दुकानों पर दलितों के लिए होते हैं प्लास्टिक-पेपर के कप, देश में अभी भी छुआछूत...', BJP-RSS पर बरसे राहुल

राहुल ने कहा, 'जरा सोचिए कि इसका आने वाली पीढ़ी के दिमाग पर क्या असर पड़ता है. बच्चे अपने कुछ साथियों को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, जबकि झाड़ू लगाने वाले उन साथियों को देखते हैं जिन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता. यही भारत की सच्चाई है. दलितों को गांव के कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं है. उन्हें अपने निजी कुएं खोदने पड़े क्योंकि उन्हें गांव के आम कुएं का इस्तेमाल करने से रोका गया था. चाय की दुकानों पर आप दो तरह के कप देखते हैं. एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला कांच का कप जिसे धोया जा सकता है, और दूसरा पेपर या प्लास्टिक का कप जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है. प्लास्टिक या पेपर के कप दलितों के लिए होते हैं, जबकि कांच के कप दूसरों के लिए. यही भारत की सच्चाई है. यही उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, यही उत्तर भारत की सच्चाई है, और आप इसे शहरों और गांवों में देख सकते हैं.'