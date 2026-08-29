'दुकानों पर दलितों के लिए होते हैं प्लास्टिक-पेपर के कप, देश में अभी भी छुआछूत...', BJP-RSS पर बरसे राहुल

Rahul Gandhi: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है. बीजेपी-आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी भी छुआछूत जारी है. एक तरफ भारत का संविधान है - आंबेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का संविधान. दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है. भारत में अभी जो राजनीति हो रही है, वह इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच है. हजारों सालों से इस देश में दलितों पर अत्याचार और हिंसा होती रही है. संविधान ने इसे गैर-कानूनी बना दिया है, फिर भी आज भी स्कूलों में दलित बच्चों से टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं और फर्श पर झाड़ू-पोछा लगवाया जाता है.
राहुल ने कहा, 'जरा सोचिए कि इसका आने वाली पीढ़ी के दिमाग पर क्या असर पड़ता है. बच्चे अपने कुछ साथियों को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, जबकि झाड़ू लगाने वाले उन साथियों को देखते हैं जिन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता. यही भारत की सच्चाई है. दलितों को गांव के कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं है. उन्हें अपने निजी कुएं खोदने पड़े क्योंकि उन्हें गांव के आम कुएं का इस्तेमाल करने से रोका गया था. चाय की दुकानों पर आप दो तरह के कप देखते हैं. एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला कांच का कप जिसे धोया जा सकता है, और दूसरा पेपर या प्लास्टिक का कप जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है. प्लास्टिक या पेपर के कप दलितों के लिए होते हैं, जबकि कांच के कप दूसरों के लिए. यही भारत की सच्चाई है. यही उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, यही उत्तर भारत की सच्चाई है, और आप इसे शहरों और गांवों में देख सकते हैं.'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली को लेकर राहुल गांधी ने कहा, 'राजस्थान में हमारे CLP नेता मंदिर जाते हैं, और BJP नेता 'शुद्धिकरण' कराते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और संविधान को समर्पित कर दिया है, वे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण देने जाते हैं, और वहां भी शुद्धिकरण की रस्म की जाती है. ऐसा कौन करता है? ये BJP और RSS के लोग हैं. भारत के संविधान के तहत यह एक अपराध है, एक आपराधिक गतिविधि है. 'शुद्धिकरण' असल में छुआछूत का ही दूसरा नाम है. छुआछूत को गैर-कानूनी घोषित किया गया था, फिर भी BJP के सदस्य खुलेआम इसे मानते हैं. जब वे यह शुद्धिकरण करते हैं, तो वे असल में यह कह रहे होते हैं कि दलितों को नहीं छूना चाहिए, दलित अशुद्ध हैं, और भारतीय संविधान के तहत यह एक अपराध है.'
राहुल ने कहा कि यह काम SC/ST एक्ट का उल्लंघन है. 'शुद्धिकरण' की रस्म करना एक अपराध है. फिर भी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसलिए, हमारी मांग है कि उत्तराखंड में जिन लोगों ने यह शुद्धिकरण की रस्म की, उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए. राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वे हर जाति से ताल्लुक रखते हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं. फिर भी, उनकी पार्टी के प्रमुख कहते हैं कि शुद्धिकरण सही था. हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तुरंत इन लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दें. राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि खरगे जी को उत्तराखंड में न्याय मिले.'
BJP संगठन के नए ढांचे पर राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. मेरे लिए, BJP का नया संगठन और पुराना संगठन एक ही है. वे जिसे चाहें ला सकते हैं; इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है. तो, उन्हें जो करना है करने दें. हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.'