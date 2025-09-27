Advertisement
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और... छुआ-छूत का नया वीडियो

Tamil Nadu News: कहने को हम चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन कुछ जगहों पर अभी-भी सदियों पुरानी चीजों पर अमल कर रहे हैं. हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में छुआछूत से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:24 PM IST
Thanjavur News: 21वीं सदी में भी छुआछूत जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं. बावजूद इसके कि समाज में समानता और अधिकारों की दिशा में लगातार काम हो रहा है, नए युग में भी कई बार दलित समुदाय को सार्वजनिक जगहों और रास्तों तक पहुंच से वंचित किया जाता है. यह दिखाता है कि पुरानी सामाजिक धारणाएं आज भी ग्रामीण और शहरी जीवन में कहीं-न-कहीं जीवित हैं. हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसने यह बता दिया कि इस दिशा में अभी और बहुत काम करना बाकी है.

वायरल हो रहा वीडियो

तमिलनाडु के तंजावुर में स्थानीय पुलिस ने एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि दलित समुदाय के छात्रों के एक समूह को कथित तौर पर पास के एक आम रास्ते का उपयोग करने से मना कर दिया गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने और बैग पकड़े कुछ छात्र शुक्रवार सुबह तंजावुर तालुका के कोल्लंगराई गांव की एक गली में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक बुज़ुर्ग महिला उन्हें डंडे से रोकती है और उन्हें रास्ते का इस्तेमाल न करने के लिए चिल्लाती है.

देखिए वायरल वीडियो

महिला और परिवार वालों पर FIR

तंजावुर तालुक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली गई है. अधिकारी ने शनिवार को बताया कि बताया,'अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. महिला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है.'

यह भी पढ़ें:
रात को बाहर घूमने गई थी मां, नशे की हालत में लौटी तो बेटियों की ये छोटी सी चीज देख खड़ा कर दिया बखेड़ा

दूसरे रास्तों से जाने पर किया जाता है मजबूर

बताया जा रहा है कि गांव वालों ने शिकायत की थी कि उनके परिवार के सदस्यों के जरिए उन्हें आम रास्ते पर चलने इनकार से मना किया जा रहा है, जिसे 'वंडी पथाई' या 'वाहन मार्ग' माना जाता है. इससे पहले गांव वालों ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक जलाशय के चारों तरफ 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला लंबा रास्ता तय करने के लिए मजबूर किया गया था.

