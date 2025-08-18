गिलहरियों में फैला खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े-फुंसी, इंसानों को कितना खतरा?

सोशल मीडिया पर गिलहरियों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. गिलहरियों के शरीर पर फोड़े जैसा कुछ नजर आ रहा है और उनमें पस भी भरी हुई है. इसके अलावा कुछ धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं. इन गिलहरियों की तस्वीरें देखकर लोग परेशान हैं कि क्या इन जानवरों में किसी किस्म का वायरस तो नहीं फैल गया जो इंसानों के लिए भी अलर्ट का मोड है.

इस तरह के मामले अमेरिका और कनाडा में देखने को मिल रहे हैं. अमेरिका में ऐसे मामला Maine राज्य में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. इन गिलहरियों को लोग 'जॉम्बी गिलहरी' कह रहे हैं. असल में इन्हें 'सक्विरल फाइब्रोमैटोसिस (Squirrel Fibromatosis)' नाम की त्वचा संबंधी बीमारी है, जो 'लेपोरोपॉक्सवायरस (Leporipoxvirus)' से होती है.

यह भी पढ़ें: 8 साल तक सीने में चाकू का ब्लेड लेकर घूमता रहा शख्स, एक्स-रे देख डॉक्टर भी हो गए हैरान, ऐसे हुआ खुलासा

ये बीमारी कैसे फैलती है?

एक गिलहरी से दूसरी गिलहरी में सीधे संपर्क से फैलती है.

अगर संक्रमित गिलहरी का लार या फोड़े का तरल स्वस्थ गिलहरी को छू जाए तो वायरस फैल सकता है.

यह बीमारी इंसानों, पालतू जानवरों या पक्षियों को नहीं लगती.

सक्विरल फाइब्रोमैटोसिस के लक्षण

गिलहरी के शरीर पर मस्से जैसे उभरे हुए फोड़े.

उनमें से तरल (पस) निकलना.

सिर और पैरों पर बाल झड़ना.

यह भी पढ़ें: नाक के छेद को जिंदगीभर के लिए कर देते हैं बंद, कहां पर है ऐसी ट्राइब्स? क्यों करते हैं ऐसा

क्या खतरनाक है सक्विरल फाइब्रोमैटोसिस?

ज्यादातर मामलों में यह बीमारी अपने आप 4 से 8 हफ्तों में ठीक हो जाती है. गंभीर हालत में यह अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है और मौत की वजह भी बन सकती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

Maine के वन्यजीव विभाग के 'शेवेनेल वेब' ने बताया कि गिलहरियों की हालत देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन यह इंसानों या पालतू जानवरों के लिए खतरनाक नहीं है. लोगों को इन्हें पकड़ने या इलाज करने की जरूरत नहीं है, यह वायरस प्राकृतिक रूप से समय के साथ खत्म हो जाएगा. पक्षियों को दाना डालने वाले बर्ड फीडर की वजह से कई गिलहरियां इकट्ठी हो जाती हैं और वहीं से संक्रमण फैल सकता है.