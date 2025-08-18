गिलहरियों में फैला खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े-फुंसी, इंसानों को कितना खतरा?
Advertisement
trendingNow12886795
Hindi Newsदेश

गिलहरियों में फैला खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े-फुंसी, इंसानों को कितना खतरा?

सोशल मीडिया पर गिलहरियों की कुछ तस्वीरें देखनी मिली हैं, इन गिलहरियों के शरीर पर अजीब किस्म की बीमारी भी दिखाई दे. यह बीमारी क्या है और क्या यह इंसानों के लिए खतरा? चलिए जानते हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गिलहरियों में फैला खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े-फुंसी, इंसानों को कितना खतरा?

सोशल मीडिया पर गिलहरियों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. गिलहरियों के शरीर पर फोड़े जैसा कुछ नजर आ रहा है और उनमें पस भी भरी हुई है.  इसके अलावा कुछ धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं. इन गिलहरियों की तस्वीरें देखकर लोग परेशान हैं कि क्या इन जानवरों में किसी किस्म का वायरस तो नहीं फैल गया जो इंसानों के लिए भी अलर्ट का मोड है.

इस तरह के मामले अमेरिका और कनाडा में देखने को मिल रहे हैं. अमेरिका में ऐसे मामला Maine राज्य में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. इन गिलहरियों को लोग 'जॉम्बी गिलहरी' कह रहे हैं. असल में इन्हें 'सक्विरल फाइब्रोमैटोसिस (Squirrel Fibromatosis)' नाम की त्वचा संबंधी बीमारी है, जो 'लेपोरोपॉक्सवायरस (Leporipoxvirus)' से होती है.

यह भी पढ़ें: 8 साल तक सीने में चाकू का ब्लेड लेकर घूमता रहा शख्स, एक्स-रे देख डॉक्टर भी हो गए हैरान, ऐसे हुआ खुलासा

ये बीमारी कैसे फैलती है?

  • एक गिलहरी से दूसरी गिलहरी में सीधे संपर्क से फैलती है.

  • अगर संक्रमित गिलहरी का लार या फोड़े का तरल स्वस्थ गिलहरी को छू जाए तो वायरस फैल सकता है.

  • यह बीमारी इंसानों, पालतू जानवरों या पक्षियों को नहीं लगती.

सक्विरल फाइब्रोमैटोसिस के लक्षण

  • गिलहरी के शरीर पर मस्से जैसे उभरे हुए फोड़े.

  • उनमें से तरल (पस) निकलना.

  • सिर और पैरों पर बाल झड़ना.

यह भी पढ़ें: नाक के छेद को जिंदगीभर के लिए कर देते हैं बंद, कहां पर है ऐसी ट्राइब्स? क्यों करते हैं ऐसा

क्या खतरनाक है सक्विरल फाइब्रोमैटोसिस?

ज्यादातर मामलों में यह बीमारी अपने आप 4 से 8 हफ्तों में ठीक हो जाती है. गंभीर हालत में यह अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है और मौत की वजह भी बन सकती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

Maine के वन्यजीव विभाग के 'शेवेनेल वेब' ने बताया कि गिलहरियों की हालत देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन यह इंसानों या पालतू जानवरों के लिए खतरनाक नहीं है. लोगों को इन्हें पकड़ने या इलाज करने की जरूरत नहीं है, यह वायरस प्राकृतिक रूप से समय के साथ खत्म हो जाएगा. पक्षियों को दाना डालने वाले बर्ड फीडर की वजह से कई गिलहरियां इकट्ठी हो जाती हैं और वहीं से संक्रमण फैल सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

squirrels

Trending news

गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
;