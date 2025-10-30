कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल? दाऊद इब्राहिम का 'कटा' दाहिना हाथ, सलीम बना जिगर का टुकड़ा

D-Syndicate looking to expand narco trade: दाऊद इब्राहिम का ड-सिंडिकेट अब अपनी ड्रग तस्करी का जाल पूरे देश में फैला रहा है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने महाराष्ट्र में जबरदस्त कार्रवाई की तो ये माफिया वाले घबरा गए. अब ये दक्षिण के केरल-तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में नई रास्ते तलाश रहे हैं. खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं. पिछले कुछ महीनों में एनसीबी ने दाऊद के नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं. जिसमें दानिश चिकना और मोहम्मद सलीम शेख जैसे बड़े नाम गिरफ्तार हो गए हैं. ये गिरफ्तारियां डी-सिंडिकेट के लिए बड़ा धक्का हैं. महाराष्ट्र और गुजरात में सख्ती से ये लोग नई जगह ढूंढ रहे हैं. इसी बीच बहुत सारे खुलासे हुए हैं.

डी-सिंडिकेट का टारगेट अब दक्षिणी और पूर्वोत्तर में

न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि डी-सिंडिकेट दक्षिणी और पूर्वोत्तर में नार्को व्यापार का विस्तार करने की फिराक में है. चूंकि खुफिया एजेंसियां महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों में नेटवर्क पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही हैं, डी-सिंडिकेट भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में अपने नेटवर्क का विस्तार करने की फिराक में है. देश के इन हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में नेटवर्क का भंडाफोड़ करना ज़रूरी है, जो लंबे समय से सिंडिकेट का पारंपरिक खेल का मैदान रहे हैं. हालांकि दाऊद इब्राहिम ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने कारोबार का विस्तार किया है, लेकिन उसका कमान केंद्र महाराष्ट्र में ही बना हुआ है. इस क्षेत्र में नेटवर्क के लिए काम करने वाले लोग देश भर के व्यवसायों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी कमर तोड़ना ज़रूरी है. इससे अंततः देश के अन्य हिस्सों में नेटवर्क कमज़ोर हो जाएगा.

दाऊद के दाहिने हाथ कटने का क्या है मतलब?

पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में संचालन वर्तमान में हाजी सलीम द्वारा देखा जा रहा है जो आईएसआई का एक गुर्गा और दाऊद नेटवर्क का सदस्य है. दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील के रहस्यमय ढंग से चुप हो जाने के बाद से सलीम डी-सिंडिकेट में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है. दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय शाखा का प्रभारी बनाए जाने के बाद जो ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में कारोबार करता है, भारतीय बाज़ारों की ज़िम्मेदारी काफ़ी हद तक सलीम पर आ गई है.

भारत में सलीम बना जिगर का टुकड़ा

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, आईएसआई और सिंडिकेट ने अब सलीम को पूरी तरह से दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं.

म्यांमार से मौजूदा मार्गों के कारण सिंडिकेट पूर्वोत्तर में संभावनाएं देखता है. बांग्लादेश के आईएसआई के लिए पूरी तरह से खुलने के साथ, सिंडिकेट इस क्षेत्र में और संभावनाएं देखता है. दक्षिण में इस सिंडिकेट का नेटवर्क मौजूद है. हालांकि इस नेटवर्क का मुख्य ध्यान देश से बाहर ड्रग्स की तस्करी पर केंद्रित है. नशीले पदार्थों की तस्करी पहले दक्षिणी राज्यों, खासकर केरल और तमिलनाडु में की जाती थी, और बाद में श्रीलंका के रास्ते थाईलैंड जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में.

भारत में कैसे आती है ड्रग्स

एक खुफिया ब्यूरो अधिकारी का कहना है कि सिंडिकेट भारतीय बाजार में वितरित करने से पहले श्रीलंका के रास्ते और अधिक ड्रग्स लाने की भी कोशिश कर रहा है. हालांकि सिंडिकेट के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन वह भारत को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां मांग बहुत ज़्यादा है. सिंडिकेट न केवल महाराष्ट्र में अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता है, बल्कि पंजाब में हो रहे नुकसान की भी भरपाई करना चाहता है. कूरियर और ड्रोन, दोनों का इस्तेमाल करके पंजाब के रास्ते ड्रग्स लाने के कई प्रयास कड़ी निगरानी और सुरक्षा के कारण विफल हो रहे हैं. इसलिए, दाऊद नेटवर्क दक्षिणी रास्ते का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है ताकि वह भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी कर सके और फिर उन्हें भारतीय बाजार में वितरित कर सके. अंतरराष्ट्रीय बाजार से ड्रग्स लाने के लिए, सिंडिकेट श्रीलंका के रास्ते का इस्तेमाल करेगा. नेटवर्क भारतीय बाजार में सप्लाई करने से पहले खेप को तमिलनाडु और केरल में तस्करी करने की कोशिश करेगा.

क्या है अधिकारियों की रिपोर्ट?

अधिकारियों के अनुसार, नेटवर्क को लगता है कि यह एक आसान रास्ता होगा, क्योंकि भारतीय बाजार में ज़्यादातर खेप ज़मीनी रास्ते से लाई जाएगी. पंजाब या जम्मू-कश्मीर की सीमाओं की तुलना में दक्षिणी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जांच अपेक्षाकृत कम होती है. इसके अलावा, भारत में ड्रग्स की तस्करी के लिए ज़मीनी रास्ते का इस्तेमाल करने पर भी कम जांच होगी, और सिंडिकेट को उम्मीद है कि इसमें नाकामी की बजाय कामयाबी ज़्यादा होगी. एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि डी-सिंडिकेट दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में बसे अवैध प्रवासियों का भी इस्तेमाल कर रहा है. अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि भारतीय बाजारों में ड्रग्स की सप्लाई के लिए इनका इस्तेमाल वाहक के रूप में किया जा सकता है.