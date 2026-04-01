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Hindi Newsदेश40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ लाल आतंक, आखिरी नक्सली का सरेंडर, सुकमा भी नक्सल-मुक्त घोषित

40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर, सुकमा भी नक्सल-मुक्त घोषित

Amit Shah: नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद काफी हद तक सफलता हासिल की गई है. नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में 40 साल बाद लाल आतंक खत्म हो गया है, इसके अलावा सुकमा जिले में भी नक्सली नहीं रहे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 01, 2026, 07:32 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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Dantewada Naxal: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च तक नक्सलियों को डेडलाइन दी थी. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक पुनर्वास पहल के तहत पांच माओवादी कैडरों ने सरेंडर कर दिया, इसी के साथ 40 साल बाद दंतेवाड़ा में लाल आतंक खत्म हो गया. वहीं सुकमा में दो महिला नक्सलियों के सरेंडर के बाद सुकमा नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया गया. 

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक पुनर्वास पहल के तहत पांच माओवादी कैडरों ने सरेंडर कर दिया, साथ ही सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए. अधिकारियों ने कहा कि पिछले कई सालों से लगातार चल रहे ऑपरेशन के बाद अब जिला माओवादियों की सक्रिय मौजूदगी से मुक्त है. बस्तर के इंस्पेक्टर जनरल (IG) पी सुंदरराज ने कहा कि इलाके में माओवादी संगठनों को खत्म कर दिया गया है और उन्होंने बचे हुए कैडरों से सरेंडर करने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में खड़े होकर, हम यह घोषणा करने की स्थिति में हैं कि इस इलाके में कोई भी माओवादी संगठन सक्रिय नहीं है. यहां माओवादियों को खत्म कर दिया गया है. हम अपील करते रहते हैं कि अगर कोई 1 या 2 माओवादी मौजूद हैं तो उनके लिए मुख्यधारा में शामिल होना सबसे अच्छा होगा, उनके पास 24 घंटे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्स सावधानी और सतर्कता के साथ ऑपरेशन जारी रखेंगे, जिन सभी ने हमारा साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या आम लोग हों.

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दंतेवाड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) गौरव राय ने कहा कि यह इलाका लगभग चार दशकों से नक्सल समस्या का सामना कर रहा था और इस डेवलपमेंट को एक बड़ी अचीवमेंट बताया. उन्होंने कहा कि नक्सल खतरा यहां करीब 40 साल से था. हमने 31 मार्च, 2026 तक इसे पूरा करने का जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिया है. हम यह ऐलान करने की हालत में हैं कि 'लाल आतंक' खत्म हो गया है. दंतेवाड़ा जिले में कोई एक्टिव आतंक नहीं है. हम उन सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी.

वहीं सुकमा के पुलिस अधीक्षक (SP) किरण जी ने कहा कि दो महिला नक्सलियों के सरेंडर और पुनर्वास के बाद सुकमा जिले को माओवादी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है. SP चव्हाण ने कहा कि दोनों महिलाएं नक्सली संगठन की कंपनी नंबर 8 की सदस्य थीं और उनके सिर पर कुल 16 लाख रुपये का इनाम था. उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान हथियार और कैश बरामद किए गए. उनके पास से 6 ऑटोमैटिक हथियार, जिसमें एक INSAS LMG, दो AK-47 और तीन दूसरे हथियार शामिल हैं, साथ ही लगभग 10 लाख रुपये कैश बरामद किए गए.

सरेंडर के बाद, सुकमा जिले को माओवादी असर से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है. इस डेवलपमेंट के बारे में बताते हुए, SP ने कहा कि पिछले दो सालों में सिक्योरिटी फोर्स के लगातार ऑपरेशन और अंदरूनी इलाकों में कैंप बनाने से यह नतीजा निकला है. यह कामयाबी पिछले दो सालों की लगातार कोशिशों का नतीजा है, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने अंदरूनी इलाकों में कैंप बनाए और लगातार ऑपरेशन चलाए, जिसके नतीजे में 90 से ज्यादा नक्सली मारे गए.

600 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 800 दूसरे लोगों ने सरेंडर किया है और रिहैबिलिटेशन से गुजरे हैं. चव्हाण ने इलाके में सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में सुधार पर भी जोर दिया और कहा कि अंदरूनी इलाकों में अब ज्यादा आसानी से पहुंचा जा सकता है और डेवलपमेंट का काम लगातार आगे बढ़ रहा है. सुकमा के अंदरूनी इलाके में अब सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी तैनाती है. कई सड़कों को खोल दिया गया है और करीब 60 सड़कों पर डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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