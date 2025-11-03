दरबार मूव की वापसी के पहले दिन एलजी मनोज सिन्हा पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा- 'हर फाइल क्यों रोक रहे'

Farooq Abdullah: रजत वोहरा, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में 'दरबार मूव' की वापसी के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्लाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा पर नाराजगी जताते हुए राज्य में विकास के कामों में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए हैं. अब्दुल्ला ने कहा, 'आम जनता के सारे काम-काज ठप पड़े हुए हैं और एलजी मनोज सिन्हा हर फाइल को रोक रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है.

दरबार मूव की परंपरा की शुरुआत

पांच साल बाद जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा एकबार फिर से शुरू हो गई है. सोमवार को कश्मीर से जम्मू सचिवालय के लौटने के साथ ही शीतकालीन राजधानी जम्मू में प्रशासनिक कामकाज की शुरुआत हो गई है. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of Honour) के साथ सचिवालय कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया. उमर अब्दुल्लाह ने सचिवालय पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

LG फाइलें क्यों रोक रहे हैं: फारूक अब्दुल्लाह

इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्लाह का गुस्सा एलजी मनोज सिन्हा पर फूट पड़ा. फारूक अब्दुल्लाह ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल हर फाइल को रोक रहे हैं, जिससे आम लोगों के काम ठप पड़े हैं.

फारूक अब्दुल्लाह ने कहा, 'वो जनता की चुनी हुई सरकार को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो हर फाइल को जरूर रोक रहे हैं. लोगों के काम नहीं हो रहे. दरबार मूव की शुरुआत से जम्मू और कश्मीर को अलग करने वालों की साजिश नाकाम हुई है.'

दरबार मूव की परंपरा, जो साल 2020 में बंद कर दी गई थी, अब पांच साल बाद एक बार फिर शुरू की गई है. उमर अब्दुल्लाह सरकार ने इसे एकता और प्रशासनिक संतुलन की बहाली” का प्रतीक बताया है.