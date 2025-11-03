Advertisement
trendingNow12986582
Hindi Newsदेश

दरबार मूव की वापसी के पहले दिन एलजी मनोज सिन्हा पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा- 'हर फाइल क्यों रोक रहे'

रजत वोहरा, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में 'दरबार मूव' की वापसी के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्लाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा पर नाराजगी जताते हुए राज्य में विकास के कामों में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दरबार मूव की वापसी के पहले दिन एलजी मनोज सिन्हा पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा- 'हर फाइल क्यों रोक रहे'

Farooq Abdullah: रजत वोहरा, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में 'दरबार मूव' की वापसी के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्लाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा पर नाराजगी जताते हुए राज्य में विकास के कामों में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए हैं. अब्दुल्ला ने कहा, 'आम जनता के सारे काम-काज ठप पड़े हुए हैं और एलजी मनोज सिन्हा हर फाइल को रोक रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है. 

दरबार मूव की परंपरा की शुरुआत

पांच साल बाद जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा एकबार फिर से शुरू हो गई है. सोमवार को कश्मीर से जम्मू सचिवालय के लौटने के साथ ही शीतकालीन राजधानी जम्मू में प्रशासनिक कामकाज की शुरुआत हो गई है. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of Honour) के साथ सचिवालय कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया. उमर अब्दुल्लाह ने सचिवालय पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- ये गर्व नहीं शर्म का विषय है... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के

Add Zee News as a Preferred Source

LG फाइलें क्यों रोक रहे हैं: फारूक अब्दुल्लाह

इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्लाह का गुस्सा एलजी मनोज सिन्हा पर फूट पड़ा. फारूक अब्दुल्लाह ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल हर फाइल को रोक रहे हैं, जिससे आम लोगों के काम ठप पड़े हैं.

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां क्यों गए उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

फारूक अब्दुल्लाह ने कहा, 'वो जनता की चुनी हुई सरकार को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो हर फाइल को जरूर रोक रहे हैं. लोगों के काम नहीं हो रहे. दरबार मूव की शुरुआत से जम्मू और कश्मीर को अलग करने वालों की साजिश नाकाम हुई है.'

दरबार मूव की परंपरा, जो साल 2020 में बंद कर दी गई थी, अब पांच साल बाद एक बार फिर शुरू की गई है. उमर अब्दुल्लाह सरकार ने इसे एकता और प्रशासनिक संतुलन की बहाली” का प्रतीक बताया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर