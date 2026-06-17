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फिर गूंजेगी खुकुरी की दहाड़! 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली इस जांबाज फौज को लेकर CM सुवेंदु ने किया बड़ा ऐलान

Eastern Frontier Rifles Recruitment: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दार्जिलिंग से ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने इस बल में 1,000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की, जिसमें 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. बीते 15 से ज्यादा सालों से इस बल में भर्ती पूरी तरह से बंद है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:18 PM IST
फिर गूंजेगी खुकुरी की दहाड़! 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली इस जांबाज फौज को लेकर CM सुवेंदु ने किया बड़ा ऐलान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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