CM Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में तख्तापलट के ठीक बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक ऐसा बड़ा दांव चल दिया है, जिसकी उम्मीद शायद ममता बनर्जी को भी नहीं थी. बंगाल के गोरखाओं की भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी जांबाज सेना, जिसे खत्म मान लिया गया था, वो अब फिर से दुश्मनों के होश उड़ाने आ रही है. विश्व युद्ध से लेकर 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली गोरखाओं की आन-बान-शान कही जाने वाली ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी EFR को लेकर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है.
दार्जिलिंग पहाड़ियों के अपने पहले दौरे के दौरान सीएम सुवेंदु ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स में 1,000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती करने का बड़ा ऐलान किया है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुवेंदु का यह कदम एक सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं है, बल्कि उत्तर बंगाल के गोरखा समुदाय की अस्मिता, इतिहास और उनके गौरव को वापस लौटाने का बड़ा प्रयास है.
दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अधिकारी ने कहा कि आने वाले महीनों में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स में 1,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी. सबसे खास बात यह है कि इसमें से 30 फीसदी नौकरियां हमारी बेटियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. सीएम के इस फैसले का दार्जिलिंग के बीजेपी सांसद राजू बिष्ट और स्थानीय नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है.
सीएम सुवेंदु के इस फैसले को लेकर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए TMC की पूर्व ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है. सांसद राजू ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने इस ऐतिहासिक फोर्स को जानबूझकर नजरअंदाज किया.
Most grateful to Hon'ble Chief Minister Sh. @SuvenduWB ji for announcing the recruitment of over 1000 Gorkha youths in Eastern Frontier Rifles and West Bengal Police.
For the past many years, I have been working to revive the EFR, but TMC government repeatedly stopped the… pic.twitter.com/Vf96MK27aF
Raju Bista (@RajuBistaBJP) June 16, 2026
राजू बिष्ट के अनुसार, साल 2010 के बाद से इस फोर्स में कोई नई भर्ती हुई ही नहीं, जिसके कारण 2,000 से ज्यादा पद खाली पड़े थे. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने इसे मजबूत करने के बजाय इसके तीन बटालियनों को कमकर दो कर दिया, जो इस बल को खत्म करने की एक साजिश थी. वहीं, टीएमसी बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करती रही और कहा कि उसने हमेशा पहाड़ियों के विकास के लिए काम किया है.
ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स की जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने यानी 18वीं सदी से जुड़ी हैं. साल 1907 से इसे ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के नाम से जाना जाता है. फिलहाल यह पश्चिम बंगाल पुलिस की एक सशस्त्र इकाई है, जिसका हेडक्वार्टर पश्चिम मेदिनीपुर के सालुआ में स्थित है. इस फोर्स के जवानों ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध, 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों में बड़ा योगदान दिया है और अपनी वीरता का लोहा मनवाया है. गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष ‘जय मां काली, आयो गोरखाली’ है.
साल 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय इस फोर्स का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बना और आज उसे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है.
ईएफआर का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह खुकुरी जो गोरखाओं का पारंपरिक चाकू भी है, जो इस समुदाय की पहचान है. उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और आसपास के इलाकों की कई पीढ़ियों ने इस फोर्स में सेवा दी है. गोरखा परिवारों में इस बल में शामिल होना भारतीय सेना या पैरामिलिट्री की तरह ही बहुत ही सम्मान की बात मानी जाता है.
बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले यह वादा की थी कि सरकार बनते ही वे इस फोर्स को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे. अब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस फैसले से साफ है कि बीजेपी उत्तर बंगाल में गोरखा समुदाय के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहती है.