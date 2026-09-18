/हनीमून बना मातम: बारबेक्यू में शख्स ने डाला कुछ ऐसा, देखते ही देखते आग की लपटों में झुलसी महिला, CCTV आया सामने

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने सबको झकझोर दिया है. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हनीमून मनाने गए एक नए जोड़े के साथ बड़ा हादसा हो गया. सिटोंग के एक होमस्टे में बारबेक्यू सेशन के दौरान आग लग गई, आग लगने से एक नवविवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई. गंभीर हालत में महिला का इलाज सिलीगुड़ी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है. यह घटना 13 सितंबर की रात की है. उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले सौविक और निकिता की शादी लगभग दो महीने पहले ही हुई थी. दोनों अपने हनीमून के लिए दार्जिलिंग के सिटोंग इलाके में गए थे और एक होमस्टे में रुके थे.