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हनीमून बना मातम: बारबेक्यू में शख्स ने डाला कुछ ऐसा, देखते ही देखते आग की लपटों में झुलसी महिला, CCTV आया सामने

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हनीमून मनाने गया एक नया जोड़ा बड़े हादसे का शिकार हो गया. सिटोंग के एक होमस्टे में बारबेक्यू के दौरान अचानक आग भड़कने से नवविवाहिता आग की चपेट में आ गई, जिसका खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 18, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:14 PM IST
हनीमून बना मातम: बारबेक्यू में शख्स ने डाला कुछ ऐसा, देखते ही देखते आग की लपटों में झुलसी महिला, CCTV आया सामने

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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