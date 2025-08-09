मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़, मासूम बैठे रहे यात्री

शनिवार को मुंबई के छत्रपति शाहू जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डाटा नेटवर्क में अचानक से गड़बड़ी आ गई. जिसके बाद एयरपोर्ट से उड़ानों को लेकर बाधा आने लगी और कई उड़ानें प्रभावित हो गईं. ऐसे में एयरपोर्ट पर यात्रियों की उलझनें बढ़ने लगीं. डाटा नेटवर्क में खराबी की वजह से उड़ानों प्रभावित होने लगीं. इसको लेकर एयर इंडिया ने तुरंत अपने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की.

मुंबई का छत्रपति शाहू जी महाराज एयरपोर्ट देश के दूसरे सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है. ऐसे में डाटा नेटवर्क में खराबी आने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि थोड़ी ही देर में ये समस्या ठीक कर ली गई. इंडियन एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जिसमें उसने बताया, 'वो रुकावट जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर चेक-इन सिस्टम बाधित हो रहा था और विमानों की उड़ानों में देरी हो रही थी वो अब हल हो गई है.' हालांकि, कुछ उड़ानें थोड़े समय तक प्रभावित रह सकती हैं क्योंकि संचालन सामान्य स्थिति में लौट रहा है.

A third-party data network outage had impacted check-in systems at Mumbai airport, thereby delaying flight departures of airlines, including Air India. The systems have since been restored, however, some of our flights may continue to be affected for some time as… — Air India (@airindia) August 9, 2025

एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट कर जारी की एडवाइजरी

एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को धैर्य बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए लिखा, 'एक थर्ड पार्टी डाटा नेटवर्क रुकावट की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हो गया, जिससे एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस की उड़ानों में देरी हुई. फिलहाल अब सिस्टम बहाल हो चुका है.' एयर इंडिया ने यात्रियों से इस बात का भी आग्रह किया कि यात्री अपनी उड़ानों की स्थिति पर नजरें बनाए रखें और अपडेट के लिए चेक करते रहें.

दिल्ली में खराब मौसम के चलते उड़ानें हुई प्रभावित

इसके पहले देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश के चलते उड़ाने प्रभावित हुईं थीं.बारिश के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन्स बुरी तरह प्रभावित हुए. एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से 135 उड़ानें देर से चल रही थीं. इनमें 120 दिल्ली से उड़ान भरने वाली और 15 दिल्ली आने वाली फ्लाइट शामिल थीं. भारी बारिश के चलते कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जरूरी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

