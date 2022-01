COWIN ऐप का डाटा हुआ लीक, 20 हजार लोगों के पर्सनल डाटा को खतरा!

नई दिल्ली: भारत में हजारों लोगों का व्यक्तिगत डाटा एक सरकारी सर्वर से लीक हो गया है, जिसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता और कोविड टेस्ट रिजल्ट शामिल हैं. इस जानकारी को ऑनलाइन सर्च का इस्तेमाल कर एक्सेस किया जा सकता है. लीक हुए डाटा को रेड फोरम नाम की एक वेबसाइट पर बिक्री (Sale) के लिए रखा गया है, जहां एक साइबर अपराधी ने 20,000 से अधिक लोगों के व्यक्तिगत डेटा होने का दावा किया है. रेड फोरम वेबसाइट पर सभी लोगो के नाम, मोबाइल नंबर, पता और कोविड के टेस्ट रिजल्ट जारी किए गए हैं.

PII including Name, MOB, PAN, Address etc of Covid19 RTPCR results & Cowin data getting public through a Govt CDN. Google indexed almost 9 Lac public/private GovtDocuments in search engines. Patient's data is now listed on DarkWeb. Need fast deindex Infosec @IndianCERT pic.twitter.com/LgQxZZi8T6

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) January 19, 2022