एक बात तो तय है कि अगर भाजपा हारती है तो पार्टी के एक प्रभावशाली वर्ग द्वारा इसका दोष नरोत्‍तम मिश्रा पर डाला जाएगा और अगर पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के खाते में जाएगा. लेकिन ये बात भी निश्‍चित है कि मौजूदा बीजेपी चुनाव में हारने पर किसी तरह की बहानेबाजी को सहन नहीं करती और जिम्‍मेदारी फिक्‍स करती है, इसलिए उपचुनाव में बीजेपी के हारने की सिचुएशन में केवल नरोत्‍तम मिश्रा पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा. बीजेपी इसकी तह तक जाएगी और जिम्‍मेदारी तय की जाएगी.