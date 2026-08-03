तीन अगस्त को मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे चाहे जो हों, उसका मध्य प्रदेश की सियासत पर असर पड़ना तय है. भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा द्वारा उपचुनाव के लिए पार्टी टिकट न दिए जाने पर अपनी नाराजगी सार्वजनिक करने और बाद में पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाने के बाद कई लोगों का मानना है कि भाजपा उम्मीदवार की जीत या हार निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी की राजनीति को प्रभावित करेगी. बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है.
एक बात तो तय है कि अगर भाजपा हारती है तो पार्टी के एक प्रभावशाली वर्ग द्वारा इसका दोष नरोत्तम मिश्रा पर डाला जाएगा और अगर पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के खाते में जाएगा. लेकिन ये बात भी निश्चित है कि मौजूदा बीजेपी चुनाव में हारने पर किसी तरह की बहानेबाजी को सहन नहीं करती और जिम्मेदारी फिक्स करती है, इसलिए उपचुनाव में बीजेपी के हारने की सिचुएशन में केवल नरोत्तम मिश्रा पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा. बीजेपी इसकी तह तक जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी.
ये हालांकि स्पष्ट है कि बीजेपी के चुनाव जीतने की स्थिति में सीएम मोहन यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के हाथ मजबूत होंगे.
कांग्रेस की कलह
इस बीच उपचुनाव के परिणाम आने के एक दिन पहले कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई. कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया. इनके अयोग्य होने के कारण ही उपचुनाव कराए गए हैं. दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भारती पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर भितरघात किया है. इस बारे में भारती ने आरोप लगाया कि घनश्याम सिंह, बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के साथ मिलीभगत कर रहे थे.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए ये उपचुनाव बहुत अहम माना जा रहा है. यदि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह चुनाव हार जाते हैं तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने का दबाव बन सकता है. लेकिन यदि कांग्रेस प्रत्याशी जीत गया तो जीतू पटवारी की स्थिति कांग्रेस के भीतर बहुत मजबूत हो जाएगी. पटवारी को कांग्रेस में उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष को बेरहमी से कुचलकर पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी.