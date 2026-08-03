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दतिया में चाहे जो जीते, मध्‍य प्रदेश की पॉलिटिक्‍स पर क्‍यों पड़ेगा सीधा असर?

दतिया में चुनाव नतीजे चाहें जिसके पक्ष में जाएं लेकिन उसका दूरगामी असर मध्‍य प्रदेश की सियासत पर असर पड़ना तय है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 03, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:23 PM IST
दतिया में चाहे जो जीते, मध्‍य प्रदेश की पॉलिटिक्‍स पर क्‍यों पड़ेगा सीधा असर?

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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